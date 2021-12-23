https://ria.ru/20211223/putin-1765095357.html

Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета

Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал соблюдать "золотую середину" в регулировании интернета

Необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений, заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:28

2021-12-23T13:28

2021-12-23T13:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Необходимо соблюсти "золотую середину" в вопросах регулирования интернета, не подавляя свободу, но защищая общество от возможных негативных проявлений, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда и требование "приземления" этих платформ, чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, - то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет - это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам", - сказал он на ежегодной большой пресс-конференции.По его словам, "здесь нужно только одно - соблюсти золотую середину, как во многих других вещах". "Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - сказал Путин, отвечая на вопрос, планируется ли введение регистрации в социальных сетях по паспорту."Надеюсь, что такая золотая будет найдена", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/internet-1765096578.html

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общество, владимир путин, россия