https://ria.ru/20211223/putin-1765094962.html

Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях

Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях

Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:27

2021-12-23T13:27

2021-12-23T14:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях."Я с вами полностью согласен... Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ - для них это что? Бизнес, прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой",- сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Глава государства заявил, что это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях."Вопрос номер один для них - это извлечение прибыли", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/internet-1765095940.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765095357.html

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общество, владимир путин, сша, россия