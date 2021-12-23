https://ria.ru/20211223/putin-1765094962.html
Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях
Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях
Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:27
2021-12-23T13:27
2021-12-23T14:01
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен, что есть проблема деструктивной информации для детей в соцсетях."Я с вами полностью согласен... Это одна из проблем не только России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос, это обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. На конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ - для них это что? Бизнес, прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой",- сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Глава государства заявил, что это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях."Вопрос номер один для них - это извлечение прибыли", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/internet-1765095940.html
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общество, владимир путин, сша, россия
13:27 23.12.2021 (обновлено: 14:01 23.12.2021)
Путин рассказал о проблеме деструктивной информации для детей в соцсетях
Президент Путин: проблема деструктивной информации для детей в соцсетях существует