https://ria.ru/20211223/putin-1765090808.html

Путин прокомментировал украинский закон о языке

Путин прокомментировал украинский закон о языке - РИА Новости, 23.12.2021

Путин прокомментировал украинский закон о языке

Президент РФ Владимир Путин, комментируя украинский закон о языке, заявил о выдавливании русскоязычного населения. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:16

2021-12-23T13:16

2021-12-23T13:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

в мире

украина

владимир путин

россия

владимир зеленский

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765089203_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_c24a71df9d65eff37023fb72f2b75f48.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя украинский закон о языке, заявил о выдавливании русскоязычного населения."Потом - о языке (приняли закон на Украине), ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".Кабинет министров Украины ранее утвердил концепцию госпрограммы по развитию украинского языка во всех сферах до 2030 года. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что утвержденная кабмином Украины концепция госпрограммы по развитию национального языка во всех сферах нацелена на "ласковую украинизацию" и добровольный переход на украинский.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765083420.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, россия, владимир зеленский, петр порошенко