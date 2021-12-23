13:16 23.12.2021 (обновлено: 13:42 23.12.2021)
Путин прокомментировал украинский закон о языке
Президент Путин об украинском законе о языке: выдавливают русскоязычное население
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя украинский закон о языке, заявил о выдавливании русскоязычного населения.
"Потом - о языке (приняли закон на Украине), ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит", - сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Кабинет министров Украины ранее утвердил концепцию госпрограммы по развитию украинского языка во всех сферах до 2030 года. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что утвержденная кабмином Украины концепция госпрограммы по развитию национального языка во всех сферах нацелена на "ласковую украинизацию" и добровольный переход на украинский.