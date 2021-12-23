https://ria.ru/20211223/putin-1765079238.html
Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса
Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса - РИА Новости, 23.12.2021
Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет отдать должное правительству: все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями, и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:44
2021-12-23T12:44
2021-12-23T13:13
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет отдать должное правительству: все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями, и результат неплохой.По словам главы государства, выработана поддержка всем ведущим отраслям, в том числе крупным предприятиям. Ряд мер, выработанных правительством, пошла на пользу крупным отраслям и предприятиям. При этом малые и средние предприятия - общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи - страдали в первую очередь, и помощь им оказывалась в первых рядах."Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета... Хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом... В целом, люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, владимир путин, россия
12:44 23.12.2021 (обновлено: 13:13 23.12.2021)
Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса
Президент Путин: все меры по поддержке бизнеса принимают в контакте с предпринимателями
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что хочет отдать должное правительству: все меры по поддержке бизнеса принимаются в контакте с предпринимателями, и результат неплохой.
По словам главы государства, выработана поддержка всем ведущим отраслям, в том числе крупным предприятиям. Ряд мер, выработанных правительством, пошла на пользу крупным отраслям и предприятиям. При этом малые и средние предприятия - общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи - страдали в первую очередь, и помощь им оказывалась в первых рядах.
"Ряд мер продлен, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета... Хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом... В целом, люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой", - сказал Путин, отвечая на вопрос РИА Новости на ежегодной большой пресс-конференции.