https://ria.ru/20211223/putin-1765069538.html

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

В Москве началась большая пресс-конференция Путина - РИА Новости, 23.12.2021

В Москве началась большая пресс-конференция Путина

Президент РФ Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию с ответов на вопросы - "без долгих вступительных слов". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:16

2021-12-23T12:16

2021-12-23T12:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

манеж

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию с ответов на вопросы - "без долгих вступительных слов".Мероприятие началось в 12.12 мск."Я думаю, можно без долгих вступительных слов, начать сразу работать. Это будет полезнее и интереснее для всех. По ходу нашей встречи постараюсь ответить на ваши вопросы, удовлетворить ваше любопытство и проинформировать вас о том, каковы результаты текущего года, чего мы ожидаем в ближайшее время и к чему мы будем стремиться", - обратился глава государства к собравшимся журналистам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед началом мероприятия попросил журналистов соблюдать социальную дистанцию и менять защитные маски раз в полтора-два часа. Он также сообщил, что пыльники на микрофонах одноразовые и меняются после каждого вопроса.Пресс-конференция в этом году проходит в московском выставочном центре "Манеж". На мероприятие аккредитовано 507 журналистов. В этом году не проводилась открытая аккредитация в связи с мерами безопасности с учетом эпидемиологической обстановки. Путин присутствует на площадке лично.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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общество, владимир путин, манеж, россия