https://ria.ru/20211223/proisshestviya-1765049578.html

Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть

Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть - РИА Новости, 23.12.2021

Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть

Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в саратовском селе, как крайне тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:30

2021-12-23T10:30

2021-12-23T11:38

происшествия

аткарский район

саратовская область

энгельс

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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в саратовском селе, как крайне тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.Накануне в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двоих детей пяти и восьми лет без верхней одежды. Они были без сознания; мальчик впоследствии скончался в больнице, девочка выжила, но остается в реанимации."Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку", — написала Загородняя в своем инстаграм-аккаунте.По ее словам, она сейчас едет в село Прокудино — "будем разбираться в причинах, я на связи с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте".По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем дочери.В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг близ дома, а сама уехала в Энгельс. Сейчас она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. Ей грозит от восьми до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

https://ria.ru/20211223/devochka-1765035469.html

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html

аткарский район

саратовская область

энгельс

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происшествия, аткарский район, саратовская область, энгельс