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Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть
Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть - РИА Новости, 23.12.2021
Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть
Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в саратовском селе, как крайне тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:30
2021-12-23T11:38
происшествия
аткарский район
саратовская область
энгельс
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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в саратовском селе, как крайне тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.Накануне в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двоих детей пяти и восьми лет без верхней одежды. Они были без сознания; мальчик впоследствии скончался в больнице, девочка выжила, но остается в реанимации."Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку", — написала Загородняя в своем инстаграм-аккаунте.По ее словам, она сейчас едет в село Прокудино — "будем разбираться в причинах, я на связи с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте".По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем дочери.В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг близ дома, а сама уехала в Энгельс. Сейчас она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. Ей грозит от восьми до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.
https://ria.ru/20211223/devochka-1765035469.html
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html
аткарский район
саратовская область
энгельс
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происшествия, аткарский район, саратовская область, энгельс
10:30 23.12.2021 (обновлено: 11:38 23.12.2021)
 
Девочка, найденная в овраге под Саратовом, пережила клиническую смерть

Девочка, найденная на морозе в овраге в саратовском селе, пережила клиническую смерть

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в саратовском селе, как крайне тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Накануне в овраге в селе Прокудино Аткарского района нашли двоих детей пяти и восьми лет без верхней одежды. Они были без сознания; мальчик впоследствии скончался в больнице, девочка выжила, но остается в реанимации.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
08:31
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге под Саратовом
"Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку", — написала Загородняя в своем инстаграм-аккаунте.
По ее словам, она сейчас едет в село Прокудино — "будем разбираться в причинах, я на связи с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте".
По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем дочери.
В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг близ дома, а сама уехала в Энгельс. Сейчас она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. Ей грозит от восьми до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.
Женщина, оставившая своих детей в овраге в селе Прокудино, Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
05:47
СК возбудил дело против матери найденных в овраге под Саратовом детей
 
ПроисшествияАткарский районСаратовская областьЭнгельс
 
 
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