Кремль изменил формат пресс-конференции Путина. Прозвучит ли главный вопрос
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Ксения Мельникова. Журналистов меньше, зато в офлайне — в Манеже состоится восемнадцатая пресс-конференция Владимира Путина. Раньше это мероприятие напоминало карнавал: яркие наряды, мягкие игрушки, плакаты с кричащими лозунгами для привлечения внимания. Времена изменились — теперь все будет куда строже.
На безопасном расстоянии
В прошлом году представители СМИ находились в пресс-центрах, а президент — в резиденции в Ново-Огарево. На сей раз встреча очная. В доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, теперь только 507, но со всей страны: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам. Придет и украинский журналист Роман Цимбалюк, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали ранее. А также Сергей Шнуров, поинтересовавшийся на предыдущей пресс-коференции, как "простому русскому человеку" описать "эту жизнь, не используя ненормативную лексику". Место нашлось и таким изданиям, как "Молодой ленинец" и "Сельская правда".
Обязательный ПЦР-тест и безопасная дистанция — полтора метра между стульями — этим давно никого не удивишь.
© РИА Новости / Вячеслав Сазонов / Перейти в фотобанкЖурналисты в зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Журналисты в зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Как долго продлится пресс-конференция, не знает никто, даже сам президент. Телеканалы закладывают в сетку вещания не менее четырех часов. Самая короткая трансляция была в 2001-м — всего полтора часа. Формат был в новинку, и Путину успели задать лишь 22 вопроса. А через семь лет — рекорд: за четыре часа сорок минут президент ответил на 80 вопросов.
Подведет итоги
В конце года логично подводить итоги: иногда Путин начинает с короткого обзора социально-экономической ситуации. В первый час слово, как правило, дают крупным СМИ, затем — региональным. Но все затрагиваемые темы волнуют многих россиян: рост цен на продукты, пенсии, ипотека. В регионах: плохие дороги, задолженность по зарплате, проблемы с медобслуживанием.
В прошлый раз президенту жаловались на высокие тарифы ЖКХ, нехватку машин скорой помощи, а также на то, что медики не получали обещанных выплат.
Беспокоило образование. Страна из-за пандемии перешла на дистанционное обучение. Президент согласился, что онлайн проигрывает офлайну, но деваться некуда — здоровье дороже.
17 декабря 2020, 00:00Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры
Во внешней политике интересовали отношения с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мероприятие проходило вскоре после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе — о судьбе региона тоже спрашивали.
Провокации НАТО, высылка дипломатов и Украина
В этом году вопросов вновь накопилось немало: от пандемии до военных провокаций. Западные СМИ уже несколько месяцев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину, Вашингтон грозит жесткими санкциями. А Кремль беспокоит наращивание непосредственно у российских границ группировки США и НАТО. В середине ноября Путин заговорил о необходимости юридических гарантий нерасширения альянса на восток — именно письменных, поскольку устные Запад не соблюдает.
Неделю назад Москва передала Вашингтону проекты двух документов о том, чтобы "не наносить ущерб безопасности", не разворачивать ракеты средней и меньшей дальности вне национальной территории. А самое главное — не расширять НАТО на восток. Российскую инициативу одни восприняли в штыки, другие пообещали обсудить и быстро отреагировать.
"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина, — отметил Путин на недавнем заседании коллегии Минобороны. — Россия была вынуждена как-то отвечать. Но хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве".
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Путина, конечно, спросят и об Украине — проблема, которую он подробно обсуждал по видеосвязи с президентом США Джозефом Байденом. Ни о чем конкретном на том саммите не договорились, но решили продолжить диалог, что в нынешних условиях — уже результат. Разумеется, так или иначе возникнет тема контактов с Белым домом.
Равно как и с Германией — после ухода канцлера Ангелы Меркель. Как раз накануне президент России пообщался по телефону с новым главой немецкого правительства Олафом Шольцем. Отношения с Берлином осложнились после высылки оттуда российских дипломатов.
Энергокризис в Европе, цены на топливо, Афганистан, Олимпиада в Пекине — поговорить есть о чем.
Пенсия под номером тринадцать
Россиян сильно беспокоят возможные антиковидные ограничения в предстоящие праздники. Судя по предыдущим выступлениям президента, "создавать много проблем для людей" в Кремле не собираются.
Зато могут предоставить новые единовременные выплаты к Новому году — по десять тысяч рублей. В Госдуме предложили также ввести в стране тринадцатую пенсию. Глава фракции "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов передал правительству соответствующий законопроект. Побороться за это пообещал и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы
© Пресс-служба Госдумы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы
Президент напоминал, что государство уже поддержало пенсионеров и школьников в этом году. Меры не исчерпывающие — "исходя из финансовых возможностей" будут прорабатываться "и другие решения на этот счет".
В предыдущий раз на пресс-конференции интересовались, стоит ли ждать дополнительную помощь матерям с детьми до семи лет. И Путин сообщил, что по пять тысяч рублей такие семьи получат — как "небольшой скромный" подарок к Новому году.
К слову, тогда одним из завершающих вопросов был новогодний: что президент пожелает родственникам за праздничным столом. Путин ответил кратко, у него всего один тост: "За Россию".