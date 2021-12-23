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При пожаре в частном доме в Астраханской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Астраханской области погибли два человека - РИА Новости, 23.12.2021
При пожаре в частном доме в Астраханской области погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Красноярском районе Астраханской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:16
2021-12-23T20:16
2021-12-23T20:16
происшествия
астраханская область
красноярский район
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Красноярском районе Астраханской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После ликвидации пожара в частном жилом доме на улице Братская в населенном пункте Красный Яр обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются.
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, красноярский район
При пожаре в частном доме в Астраханской области погибли два человека
При пожаре в частном жилом доме в Астраханской области погибли два человека