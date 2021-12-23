https://ria.ru/20211223/pozhar-1765217826.html
В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме
В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме - РИА Новости, 23.12.2021
В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме
Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:21
2021-12-23T19:21
2021-12-23T20:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС.Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большой Покровской, 46 б поступило в четверг в 16.44."Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем, (мужчина, год рождения уточняется) и об 1 пострадавшем", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС России сообщили, что в данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров, к тушению привлечено 43 человека и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20211223/pozhar-1765046845.html
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Кадры пожара в жилом доме в центре Нижнего Новгорода
Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС. Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большой Покровской, 46 б поступило в четверг в 16.44. "Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем, (мужчина, год рождения уточняется) и об 1 пострадавшем", - говорится в сообщении.
2021-12-23T19:21
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PT0M17S
РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия
19:21 23.12.2021 (обновлено: 20:10 23.12.2021)
В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме
В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в двухэтажном доме