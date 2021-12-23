https://ria.ru/20211223/pozhar-1765217826.html

В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме

В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме - РИА Новости, 23.12.2021

В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме

Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:21

2021-12-23T19:21

2021-12-23T20:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС.Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большой Покровской, 46 б поступило в четверг в 16.44."Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем, (мужчина, год рождения уточняется) и об 1 пострадавшем", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС России сообщили, что в данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров, к тушению привлечено 43 человека и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20211223/pozhar-1765046845.html

нижний новгород

россия

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Кадры пожара в жилом доме в центре Нижнего Новгорода Двухэтажный жилой дом горит в центре Нижнего Новгорода, один человек погиб, сообщает региональное управления МЧС. Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большой Покровской, 46 б поступило в четверг в 16.44. "Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем, (мужчина, год рождения уточняется) и об 1 пострадавшем", - говорится в сообщении. 2021-12-23T19:21 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород, россия