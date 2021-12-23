https://ria.ru/20211223/pozhar-1765047784.html

Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили

Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили - РИА Новости, 23.12.2021

Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили

Пожар на территории Саратовской ГЭС ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:21

2021-12-23T10:21

2021-12-23T11:02

происшествия

балаково

саратовская область

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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Пожар на территории Саратовской ГЭС ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.В экстренных службах ранее сообщили РИА Новости, что на открытой площадке Саратовской ГЭС в Балаково на площади 20 квадратных метров горит трансформатор. По предварительной информации, пострадавших нет, технологический процесс не нарушен."В 10.51 (9.51 мск) – ликвидация", - сказала представитель ведомства.

https://ria.ru/20211223/pozhar-1765045390.html

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область