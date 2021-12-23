https://ria.ru/20211223/pozhar-1765047784.html
Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили
Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили - РИА Новости, 23.12.2021
Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили
Пожар на территории Саратовской ГЭС ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:21
2021-12-23T10:21
2021-12-23T11:02
происшествия
балаково
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765053965_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_f344071d683801363118b6812339b4d3.jpg
САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Пожар на территории Саратовской ГЭС ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.В экстренных службах ранее сообщили РИА Новости, что на открытой площадке Саратовской ГЭС в Балаково на площади 20 квадратных метров горит трансформатор. По предварительной информации, пострадавших нет, технологический процесс не нарушен."В 10.51 (9.51 мск) – ликвидация", - сказала представитель ведомства.
https://ria.ru/20211223/pozhar-1765045390.html
балаково
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765053965_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7acbc83f549f0082d4ea9100809de169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область
10:21 23.12.2021 (обновлено: 11:02 23.12.2021)
Загоревшийся на саратовской ГЭС трансформатор потушили
Загоревшийся трансформатор на территории ГЭС в Балаково потушили