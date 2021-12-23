https://ria.ru/20211223/pozhar-1765046845.html
В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС
В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС - РИА Новости, 23.12.2021
В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС
Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:14
2021-12-23T10:14
2021-12-23T11:05
происшествия
балаково
саратовская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На открытой площадке Саратовской ГЭС в Балаково горит трансформатор", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пожар на площади 20 квадратных метров удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет, технологический процесс не нарушен. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20211029/proverka-1756953799.html
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происшествия, балаково, саратовская область
10:14 23.12.2021 (обновлено: 11:05 23.12.2021)
В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС
На Саратовской ГЭС в Балаково загорелся трансформатор, пострадавших нет