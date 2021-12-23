https://ria.ru/20211223/pozhar-1765046845.html

В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС

В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС - РИА Новости, 23.12.2021

В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС

Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:14

2021-12-23T10:14

2021-12-23T11:05

происшествия

балаково

саратовская область

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На открытой площадке Саратовской ГЭС в Балаково горит трансформатор", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пожар на площади 20 квадратных метров удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет, технологический процесс не нарушен. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20211029/proverka-1756953799.html

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область