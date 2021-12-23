https://ria.ru/20211223/pozhar-1765045390.html
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ - РИА Новости, 23.12.2021
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ
Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:05
2021-12-23T10:05
2021-12-23T12:17
происшествия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765066351_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_9fa31a40ab733c0967d9d0ce4200413f.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Региональное управление СК ранее выдвинуло иную версию — о коротком замыкании в проводке кабельного отсека.В четверг утром на электростанции возникло задымление, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт. В городе ввели режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа некоторых предприятий, в частности, школ, детских садов, отдельных медучреждений.По данным оперативного штаба, жилые дома от отопления из-за ЧП не отключали, но почти в 800 его подают "в режиме сниженных параметров". В 137 домах и 22 социальных объектах нет горячей воды.В какие сроки удастся восстановить работу ТЭЦ, пока не известно. При неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Телефоны горячей линии: 21-36-65, 21-29-72.По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Улан-Удэ колеблется от минус 21 до минус 29 градусов, ночью — до минус 33.
https://ria.ru/20211223/avariya-1765034585.html
https://ria.ru/20211223/delo-1765033214.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765066351_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_b55b8f7b8674b102cf88b21ab3226390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
10:05 23.12.2021 (обновлено: 12:17 23.12.2021)
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ
Пожар на бурятской ТЭЦ мог начаться с искры от сварки
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, проводились сварочные внеплановые работы", — сказал собеседник агентства.
Региональное управление СК
ранее выдвинуло иную версию — о коротком замыкании в проводке кабельного отсека.
В четверг утром на электростанции возникло задымление, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт. В городе ввели режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа некоторых предприятий, в частности, школ, детских садов, отдельных медучреждений.
По данным оперативного штаба, жилые дома от отопления из-за ЧП не отключали, но почти в 800 его подают "в режиме сниженных параметров". В 137 домах и 22 социальных объектах нет горячей воды.
В какие сроки удастся восстановить работу ТЭЦ, пока не известно. При неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Телефоны горячей линии: 21-36-65, 21-29-72.
По данным Центра "Фобос
", температура воздуха в Улан-Удэ колеблется от минус 21 до минус 29 градусов, ночью — до минус 33.