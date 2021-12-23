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В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ - РИА Новости, 23.12.2021
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ
Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:05
2021-12-23T12:17
происшествия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Региональное управление СК ранее выдвинуло иную версию — о коротком замыкании в проводке кабельного отсека.В четверг утром на электростанции возникло задымление, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт. В городе ввели режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа некоторых предприятий, в частности, школ, детских садов, отдельных медучреждений.По данным оперативного штаба, жилые дома от отопления из-за ЧП не отключали, но почти в 800 его подают "в режиме сниженных параметров". В 137 домах и 22 социальных объектах нет горячей воды.В какие сроки удастся восстановить работу ТЭЦ, пока не известно. При неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Телефоны горячей линии: 21-36-65, 21-29-72.По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Улан-Удэ колеблется от минус 21 до минус 29 градусов, ночью — до минус 33.
https://ria.ru/20211223/avariya-1765034585.html
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
10:05 23.12.2021 (обновлено: 12:17 23.12.2021)
 
В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ

Пожар на бурятской ТЭЦ мог начаться с искры от сварки

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, проводились сварочные внеплановые работы", — сказал собеседник агентства.
Региональное управление СК ранее выдвинуло иную версию — о коротком замыкании в проводке кабельного отсека.
В четверг утром на электростанции возникло задымление, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт. В городе ввели режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа некоторых предприятий, в частности, школ, детских садов, отдельных медучреждений.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
08:09
В ремонтных работах на ТЭЦ в Улан-Удэ задействовали около ста человек
По данным оперативного штаба, жилые дома от отопления из-за ЧП не отключали, но почти в 800 его подают "в режиме сниженных параметров". В 137 домах и 22 социальных объектах нет горячей воды.
В какие сроки удастся восстановить работу ТЭЦ, пока не известно. При неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Телефоны горячей линии: 21-36-65, 21-29-72.
По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Улан-Удэ колеблется от минус 21 до минус 29 градусов, ночью — до минус 33.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
07:34
СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
 
ПроисшествияУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)Республика Бурятия
 
 
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