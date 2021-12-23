https://ria.ru/20211223/pozhar-1765045390.html

В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ

В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ - РИА Новости, 23.12.2021

В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ

Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:05

2021-12-23T10:05

2021-12-23T12:17

происшествия

улан-удэ

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Региональное управление СК ранее выдвинуло иную версию — о коротком замыкании в проводке кабельного отсека.В четверг утром на электростанции возникло задымление, пришлось отключить четыре котла, сейчас идет ремонт. В городе ввели режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа некоторых предприятий, в частности, школ, детских садов, отдельных медучреждений.По данным оперативного штаба, жилые дома от отопления из-за ЧП не отключали, но почти в 800 его подают "в режиме сниженных параметров". В 137 домах и 22 социальных объектах нет горячей воды.В какие сроки удастся восстановить работу ТЭЦ, пока не известно. При неблагоприятном сценарии власти готовы отселить людей.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. Телефоны горячей линии: 21-36-65, 21-29-72.По данным Центра "Фобос", температура воздуха в Улан-Удэ колеблется от минус 21 до минус 29 градусов, ночью — до минус 33.

https://ria.ru/20211223/avariya-1765034585.html

https://ria.ru/20211223/delo-1765033214.html

улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия