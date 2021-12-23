https://ria.ru/20211223/pozdravlenie-1765209457.html
Российский Дед Мороз поздравит сирийских детей
Российский Дед Мороз поздравит сирийских детей - РИА Новости, 23.12.2021
Российский Дед Мороз поздравит сирийских детей
Российский Дед Мороз с 24 по 30 декабря отправится в Сирию и поздравит сирийских детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:44
2021-12-23T18:44
2021-12-23T18:44
сирия
хама (город)
дед мороз
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российский Дед Мороз с 24 по 30 декабря отправится в Сирию и поздравит сирийских детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло по видеоконференцсвязи."В рамках гуманитарной акции "Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям" с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда", - рассказал Мизинцев.Он добавил, что Дед Мороз раздаст детям Сирии более 23 тысяч новогодних подарков и 200 елок с красивыми игрушками.Также российская делегация передаст теплую одежду и обувь для детских приютов и монастырей, воспитывающих детей-сирот. Кроме того, сирийским детям будут переданы компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, мебель "и еще много всего, что так необходимо для обеспечения учебного процесса в сирийских школах", добавил начальник НЦУО.Мизинцев добавил, что ранее российский Дед Мороз уже раздал новогодние подарки детям сирийских военных, погибших в борьбе с террористами.Генерал также рассказал, что в 2022 году для сирийских детей планируется организовать различные культурно-образовательные программы, большинство российских регионов уже выразили готовность принять у себя детей со всех провинций Сирии."Наши дети должны дружить и поддерживать друг друга, в будущем это позволит умножить и укрепить дружественные связи между сирийским и российским народами, - пояснил Мизинцев.
https://ria.ru/20211222/kontsert-1764832475.html
https://ria.ru/20211219/siriya-1764427324.html
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сирия, хама (город), дед мороз, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, россия
Российский Дед Мороз поздравит сирийских детей
Российский Дед Мороз с 24 по 30 декабря отправится в Сирию, чтобы поздравить детей
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Российский Дед Мороз
с 24 по 30 декабря отправится в Сирию
и поздравит сирийских детей, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО
) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
в ходе заседания межведомственных координационных штабов России
и Сирии.
Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло по видеоконференцсвязи.
"В рамках гуманитарной акции "Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям" с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо
, Дейр-эз-Зор
, Деръа
, Камышлы, Латакия
, Тартус
, Хама
и Эс-Сувейда", - рассказал Мизинцев.
Он добавил, что Дед Мороз раздаст детям Сирии более 23 тысяч новогодних подарков и 200 елок с красивыми игрушками.
Также российская делегация передаст теплую одежду и обувь для детских приютов и монастырей, воспитывающих детей-сирот. Кроме того, сирийским детям будут переданы компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, мебель "и еще много всего, что так необходимо для обеспечения учебного процесса в сирийских школах", добавил начальник НЦУО.
Мизинцев добавил, что ранее российский Дед Мороз уже раздал новогодние подарки детям сирийских военных, погибших в борьбе с террористами.
Генерал также рассказал, что в 2022 году для сирийских детей планируется организовать различные культурно-образовательные программы, большинство российских регионов уже выразили готовность принять у себя детей со всех провинций Сирии.
"Наши дети должны дружить и поддерживать друг друга, в будущем это позволит умножить и укрепить дружественные связи между сирийским и российским народами, - пояснил Мизинцев.