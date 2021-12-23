Вечная угроза: Украина собралась руками Запада остановить "Северный поток — 2"

17:21 23.12.2021 (обновлено: 23:57 23.12.2021)
Украина пригрозила "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко пригрозил "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев делает все, чтобы над европейскими партнерами "Газпрома" постоянно висела угроза американских санкций из-за газопровода "Северный поток — 2", заявил на пресс-конференции глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Видео опубликовано на ютьюб-канале предприятия.
Витренко отметил, что строительство магистрали возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена и новая администрация в Белом доме не наложила санкции на проект.
"Как они определяют — по соображениям национальной безопасности. На этом фоне "Северный поток — 2" успешно достраивается", — сказал глава "Нафтогаза".
При этом он назвал заслугой Киева то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию. По его словам, это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.
"Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", — пояснил Витренко.
Затем Витренко заявил, что присутствовал на встрече Владимира Зеленского и тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, тогда Киеву пообещали запустить трубопровод только в случае соответствия европейским законам.
"Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на "Северный поток — 2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", — продолжил глава "Нафтогаза".
По его словам, трубопровод могут не запустить из-за американских санкций.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.