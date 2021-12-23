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https://ria.ru/20211223/potok-1765188998.html
Вечная угроза: Украина собралась руками Запада остановить "Северный поток — 2"
Украина пригрозила "вечными" санкциями против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.12.2021
Вечная угроза: Украина собралась руками Запада остановить "Северный поток — 2"
Киев делает все, чтобы над европейскими партнерами "Газпрома" постоянно висела угроза американских санкций из-за газопровода "Северный поток — 2", заявил на... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:21
2021-12-23T23:57
экономика
в мире
джо байден
владимир зеленский
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев делает все, чтобы над европейскими партнерами "Газпрома" постоянно висела угроза американских санкций из-за газопровода "Северный поток — 2", заявил на пресс-конференции глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Видео опубликовано на ютьюб-канале предприятия.Витренко отметил, что строительство магистрали возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена и новая администрация в Белом доме не наложила санкции на проект."Как они определяют — по соображениям национальной безопасности. На этом фоне "Северный поток — 2" успешно достраивается", — сказал глава "Нафтогаза".При этом он назвал заслугой Киева то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию. По его словам, это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами."Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", — пояснил Витренко.Он напомнил о германо-американском совместном заявлении об условиях для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин выступили за сохранение транзита газа через Украину. Также Германия обязалась добиваться санкций, если Россия будет политизировать проект.Затем Витренко заявил, что присутствовал на встрече Владимира Зеленского и тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, тогда Киеву пообещали запустить трубопровод только в случае соответствия европейским законам."Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на "Северный поток — 2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", — продолжил глава "Нафтогаза".По его словам, трубопровод могут не запустить из-за американских санкций."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
https://ria.ru/20211223/potok-1765124438.html
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экономика, в мире, джо байден, владимир зеленский, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
17:21 23.12.2021 (обновлено: 23:57 23.12.2021)
 
Украина пригрозила "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко пригрозил "вечными" санкциями против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киев делает все, чтобы над европейскими партнерами "Газпрома" постоянно висела угроза американских санкций из-за газопровода "Северный поток — 2", заявил на пресс-конференции глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Видео опубликовано на ютьюб-канале предприятия.
Витренко отметил, что строительство магистрали возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена и новая администрация в Белом доме не наложила санкции на проект.
"Как они определяют — по соображениям национальной безопасности. На этом фоне "Северный поток — 2" успешно достраивается", — сказал глава "Нафтогаза".
При этом он назвал заслугой Киева то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию. По его словам, это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.
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"Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", — пояснил Витренко.
Он напомнил о германо-американском совместном заявлении об условиях для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин выступили за сохранение транзита газа через Украину. Также Германия обязалась добиваться санкций, если Россия будет политизировать проект.
Затем Витренко заявил, что присутствовал на встрече Владимира Зеленского и тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По его словам, тогда Киеву пообещали запустить трубопровод только в случае соответствия европейским законам.
"Мы проводим постоянную работу касательно возможности наложения санкций на "Северный поток — 2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", — продолжил глава "Нафтогаза".
По его словам, трубопровод могут не запустить из-за американских санкций.
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В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода, порекомендовав компании-оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начала учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
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ЭкономикаВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийГазпромНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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