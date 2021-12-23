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США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины - РИА Новости, 23.12.2021
США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс пригрозил России "масштабными последствиями" и "суровой ценой" из-за Украины. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T00:15
2021-12-23T00:15
в мире
украина
сша
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россия
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс пригрозил России "масштабными последствиями" и "суровой ценой" из-за Украины.В среду Россия провела неофициальную встречу Совета безопасности ООН (по "формуле Арриа", которая не предполагают обязательного участия всех его членов) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Представительства ряда стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену"."Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности", - сказал Миллс.По его словам, "дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене".По его словам, "соблюдение суверенитета и территориальной целостности являются ключевыми принципами внешней политики США и ключевым принципом ООН".В ООН США были главными сторонниками разрушения территориальной целостности и суверенитета Сербии и отделения Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края Косово и Метохия и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211222/situatsiya-1765005740.html
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в мире, украина, сша, оон, россия
00:15 23.12.2021
 
США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины

Зампостпреда США при ООН Миллс пригрозил России "масштабными последствиями" из-за Украины

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс пригрозил России "масштабными последствиями" и "суровой ценой" из-за Украины.
В среду Россия провела неофициальную встречу Совета безопасности ООН (по "формуле Арриа", которая не предполагают обязательного участия всех его членов) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Представительства ряда стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену".
"Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности", - сказал Миллс.
По его словам, "дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Кулеба назвал два "сценария" развития ситуации на границе Украины
По его словам, "соблюдение суверенитета и территориальной целостности являются ключевыми принципами внешней политики США и ключевым принципом ООН".
В ООН США были главными сторонниками разрушения территориальной целостности и суверенитета Сербии и отделения Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края Косово и Метохия и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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