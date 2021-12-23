США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
Зампостпреда США при ООН Миллс пригрозил России "масштабными последствиями" из-за Украины
В среду Россия провела неофициальную встречу Совета безопасности ООН (по "формуле Арриа", которая не предполагают обязательного участия всех его членов) о ситуации с национальными меньшинствами и о проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. Представительства ряда стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию, Эстонию, Украину, а также Евросоюз выпустили заявление, в котором пригрозили Москве, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет за собой серьезную цену".
"Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности", - сказал Миллс.
По его словам, "дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене".
По его словам, "соблюдение суверенитета и территориальной целостности являются ключевыми принципами внешней политики США и ключевым принципом ООН".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края Косово и Метохия и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.