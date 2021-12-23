https://ria.ru/20211223/politika-1765110192.html

Сведение политических счетов недопустимо, заявил Путин

Сведение политических счетов недопустимо, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Сведение политических счетов недопустимо, заявил Путин

Сведение политических счетов в РФ недопустимо, государство будет бороться с такими криминальными проявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:13

2021-12-23T14:13

2021-12-23T14:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сведение политических счетов в РФ недопустимо, государство будет бороться с такими криминальными проявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю, что сведение счетов - оно не просто не допустимо, оно идет только во вред нашей стране. поэтому абсолютно убежден в том, что здесь даже если речь и идет о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода", - подчеркнул Путин на своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос об убийстве российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса НемцоваПолитковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765109703.html

https://ria.ru/20211223/zakazchiki-1765111324.html

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россия, политика, москва, анна политковская, владимир путин, борис немцов, обсе