https://ria.ru/20211223/politika-1765090329.html
Выбор организации управления в России будет определять народ, заявил Путин
Выбор организации управления в России будет определять народ, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Выбор организации управления в России будет определять народ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента британской BBC на большой пресс-конференции, заявил, что выбор организации общества и государства... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:14
2021-12-23T13:14
2021-12-23T13:40
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента британской BBC на большой пресс-конференции, заявил, что выбор организации общества и государства в России будет определяться народом, а не теми, "кого вы представляете"."В конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом. А не теми, кого вы сегодня обслуживаете", - подчеркнул Путин, отметив, что журналист представляет Великобританию.Также Путин отметил, что Россию нельзя победить, а можно только развалить изнутри, что и было сделано теми, "кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088201.html
https://ria.ru/20211223/istoriya-1765086606.html
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политика, владимир путин, россия, великобритания, российская империя
13:14 23.12.2021 (обновлено: 13:40 23.12.2021)
Выбор организации управления в России будет определять народ, заявил Путин
Президент Путин журналисту BBC: организацию управления в России будет определять народ