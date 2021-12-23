https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html
Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка
Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка - РИА Новости, 23.12.2021
Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:41
2021-12-23T12:41
2021-12-23T12:58
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно, и полагаю, что в принципе мы находим "золотую середину", - сказал он. По его словам, повышение ставок влечет за собой ряд угроз, в частности, ограничение роста, но сегодня в РФ это пока не происходит."Потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут… поэтому в целом пока вот такая "золотая середина" все-таки найдена", - пояснил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
12:41 23.12.2021 (обновлено: 12:58 23.12.2021)
Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка
Президент Путин: в целом пока золотая середина в кредитно-денежной политике найдена
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что, если Центральный банк России
не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции
.
"Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно, и полагаю, что в принципе мы находим "золотую середину", - сказал он. По его словам, повышение ставок влечет за собой ряд угроз, в частности, ограничение роста, но сегодня в РФ это пока не происходит.
"Потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут… поэтому в целом пока вот такая "золотая середина" все-таки найдена", - пояснил глава государства.