https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html

Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка

Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка - РИА Новости, 23.12.2021

Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:41

2021-12-23T12:41

2021-12-23T12:58

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764224316_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_64708dd623d49c352393f121f2903428.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Центральный банк России не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции."Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно, и полагаю, что в принципе мы находим "золотую середину", - сказал он. По его словам, повышение ставок влечет за собой ряд угроз, в частности, ограничение роста, но сегодня в РФ это пока не происходит."Потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут… поэтому в целом пока вот такая "золотая середина" все-таки найдена", - пояснил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия