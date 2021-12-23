https://ria.ru/20211223/poklonskaya-1765043303.html
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом - РИА Новости, 23.12.2021
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале видео с мужчиной, который пытался проникнуть в ее дом в Крыму. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:53
2021-12-23T09:53
2021-12-23T11:22
украина
республика крым
кабо-верде
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале видео с мужчиной, который пытался проникнуть в ее дом в Крыму.На кадрах видно, как неизвестный перелезает через ограду и подходит к дому.Как отметила Поклонская, им оказался приезжий с Украины. Она добавила, что в это время находилась внутри дочерью, но успела закрыться."Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", — написала Поклонская.По ее словам, крымские правоохранительные органы сообщили, что не видят состава преступления в случившемся. Мужчину отправили обратно на Украину.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/poklonskaya-1763942515.html
https://ria.ru/20211115/poklonskaya-1759054066.html
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Кадры с украинцем, который пытался пробраться в дом Поклонской в Крыму
Кадры с украинцем, который пытался пробраться в дом Поклонской в Крыму
2021-12-23T09:53
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РИА Новости
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украина, республика крым, кабо-верде, наталья поклонская, россия
09:53 23.12.2021 (обновлено: 11:22 23.12.2021)
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом
Дипломат Поклонская показала видео с украинцем, который хотел пробраться в ее дом в Крыму