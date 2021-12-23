Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/poklonskaya-1765043303.html
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом - РИА Новости, 23.12.2021
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале видео с мужчиной, который пытался проникнуть в ее дом в Крыму. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:53
2021-12-23T11:22
украина
республика крым
кабо-верде
наталья поклонская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765046471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a5431d372894b063e03d2bb0beb0362.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале видео с мужчиной, который пытался проникнуть в ее дом в Крыму.На кадрах видно, как неизвестный перелезает через ограду и подходит к дому.Как отметила Поклонская, им оказался приезжий с Украины. Она добавила, что в это время находилась внутри дочерью, но успела закрыться."Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", — написала Поклонская.По ее словам, крымские правоохранительные органы сообщили, что не видят состава преступления в случившемся. Мужчину отправили обратно на Украину.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/poklonskaya-1763942515.html
https://ria.ru/20211115/poklonskaya-1759054066.html
украина
республика крым
кабо-верде
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с украинцем, который пытался пробраться в дом Поклонской в Крыму
Кадры с украинцем, который пытался пробраться в дом Поклонской в Крыму
2021-12-23T09:53
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765046471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1be9423c1758e17d337c582786bf853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика крым, кабо-верде, наталья поклонская, россия
09:53 23.12.2021 (обновлено: 11:22 23.12.2021)
 
Поклонская показала видео с украинцем, который пытался пробраться в ее дом

Дипломат Поклонская показала видео с украинцем, который хотел пробраться в ее дом в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выложила в телеграм-канале видео с мужчиной, который пытался проникнуть в ее дом в Крыму.
На кадрах видно, как неизвестный перелезает через ограду и подходит к дому.
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 20:20В мире
Украинское бюро Интерпола приняло решение по розыску Поклонской
Как отметила Поклонская, им оказался приезжий с Украины. Она добавила, что в это время находилась внутри дочерью, но успела закрыться.
"Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", — написала Поклонская.
По ее словам, крымские правоохранительные органы сообщили, что не видят состава преступления в случившемся. Мужчину отправили обратно на Украину.
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 09:14
Поклонская не увидела сенсации в получении квартиры в Москве
 
УкраинаРеспублика КрымКабо-ВердеНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО