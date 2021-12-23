https://ria.ru/20211223/pokhischenie-1765055312.html
В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка
В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка - РИА Новости, 23.12.2021
В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка
Следователи СК в Новосибирске проверяют информацию о том, что у местной жительницы неизвестные похитили на улице малолетнего сына, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:05
2021-12-23T11:05
2021-12-23T11:05
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверяют информацию о том, что у местной жительницы неизвестные похитили на улице малолетнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что неизвестные на улице похитили у матери и увезли на машине малолетнего сына. На опубликованном видеоролике слышно, как женщина плачет, кричит и говорит, что ребенок никуда не хотел ехать."По факту размещенной в СМИ информации следственными органами следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20211118/pokhischenie-1759639211.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка
СК проверит сообщения о похищении ребенка у матери в Новосибирске