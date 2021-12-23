https://ria.ru/20211223/pokhischenie-1765055312.html

В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка

В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка - РИА Новости, 23.12.2021

В Новосибирске проверят сообщения о похищении ребенка

Следователи СК в Новосибирске проверяют информацию о том, что у местной жительницы неизвестные похитили на улице малолетнего сына, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:05

2021-12-23T11:05

2021-12-23T11:05

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверяют информацию о том, что у местной жительницы неизвестные похитили на улице малолетнего сына, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Новосибирской области.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что неизвестные на улице похитили у матери и увезли на машине малолетнего сына. На опубликованном видеоролике слышно, как женщина плачет, кричит и говорит, что ребенок никуда не хотел ехать."По факту размещенной в СМИ информации следственными органами следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20211118/pokhischenie-1759639211.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия