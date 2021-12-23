https://ria.ru/20211223/podmoskove-1765038506.html

Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов

Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов - РИА Новости, 23.12.2021

Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов

Температура в Подмосковье вчера опускалась до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:13

2021-12-23T09:13

2021-12-23T10:16

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Температура в Подмосковье вчера опускалась до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура днем 22 декабря в Москве опускалась до -20,1 градуса… В Подмосковье было примерно на 13-15 градусов ниже нормы. Не рекордные, но редкое явление. Самая низкая температура была в Черустях (Московская область) - минус 30 градусов ", - сказал Вильфанд.Он отметил, что самая холодная ночь в Подмосковье в истории метеонаблюдений на 22 декабря - минус 36,3 градуса."До рекорда мы не дотягиваем", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20211223/moroz-1765033951.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, роман вильфанд