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Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов
Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов - РИА Новости, 23.12.2021
Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов
Температура в Подмосковье вчера опускалась до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:13
2021-12-23T09:13
2021-12-23T10:16
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Температура в Подмосковье вчера опускалась до минус 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура днем 22 декабря в Москве опускалась до -20,1 градуса… В Подмосковье было примерно на 13-15 градусов ниже нормы. Не рекордные, но редкое явление. Самая низкая температура была в Черустях (Московская область) - минус 30 градусов ", - сказал Вильфанд.Он отметил, что самая холодная ночь в Подмосковье в истории метеонаблюдений на 22 декабря - минус 36,3 градуса."До рекорда мы не дотягиваем", - добавил Вильфанд.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, роман вильфанд
09:13 23.12.2021 (обновлено: 10:16 23.12.2021)
Температура в Подмосковье в среду опускалась до минус 30 градусов
Температура в подмосковных Черустях в среду опускалась до минус 30 градусов