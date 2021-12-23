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В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные - РИА Новости, 23.12.2021
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
Единовременную выплату в 120 тысяч рублей из областного бюджета с нового года будут выплачивать начинающим педагогам и лесникам Липецкой области,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:51
2021-12-23T14:51
2021-12-23T14:51
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Единовременную выплату в 120 тысяч рублей из областного бюджета с нового года будут выплачивать начинающим педагогам и лесникам Липецкой области, соответствующие изменения власти региона сегодня внесли в областной закон, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов Он уточнил, что для получения подъемных молодые педагоги должны отработать в школе не менее двух лет. Выплаты предусмотрены не только для учителей - предметников, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.Также установлены меры социальной поддержки для начинающих специалистов лесного хозяйства. Для них размер единовременной выплаты составит 60 тысяч рублей и еще по столько же ежегодно в течение первых трех лет работы."Проблема нехватки кадров в этих отраслях для нас сейчас очень актуальна. Но мы ведем работу и надеемся, что принятое решение поможет исправить ситуацию", - сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, игорь артамонов