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Липецкая область
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В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные - РИА Новости, 23.12.2021
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
Единовременную выплату в 120 тысяч рублей из областного бюджета с нового года будут выплачивать начинающим педагогам и лесникам Липецкой области,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:51
2021-12-23T14:51
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Единовременную выплату в 120 тысяч рублей из областного бюджета с нового года будут выплачивать начинающим педагогам и лесникам Липецкой области, соответствующие изменения власти региона сегодня внесли в областной закон, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов Он уточнил, что для получения подъемных молодые педагоги должны отработать в школе не менее двух лет. Выплаты предусмотрены не только для учителей - предметников, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.Также установлены меры социальной поддержки для начинающих специалистов лесного хозяйства. Для них размер единовременной выплаты составит 60 тысяч рублей и еще по столько же ежегодно в течение первых трех лет работы."Проблема нехватки кадров в этих отраслях для нас сейчас очень актуальна. Но мы ведем работу и надеемся, что принятое решение поможет исправить ситуацию", - сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
14:51 23.12.2021
 

В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Единовременную выплату в 120 тысяч рублей из областного бюджета с нового года будут выплачивать начинающим педагогам и лесникам Липецкой области, соответствующие изменения власти региона сегодня внесли в областной закон, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов Он уточнил, что для получения подъемных молодые педагоги должны отработать в школе не менее двух лет. Выплаты предусмотрены не только для учителей - предметников, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.
Также установлены меры социальной поддержки для начинающих специалистов лесного хозяйства. Для них размер единовременной выплаты составит 60 тысяч рублей и еще по столько же ежегодно в течение первых трех лет работы.
"Проблема нехватки кадров в этих отраслях для нас сейчас очень актуальна. Но мы ведем работу и надеемся, что принятое решение поможет исправить ситуацию", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:26Липецкая область
В 2022 году в Липецкой области начнется масштабная расчистка реки Дон
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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