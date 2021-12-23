https://ria.ru/20211223/pfr-1765209185.html

В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС

В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС - РИА Новости, 23.12.2021

В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:43

2021-12-23T18:43

2021-12-23T20:33

общество

пенсионный фонд рф

фонд социального страхования рф

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Этот вопрос поднимался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства", — рассказали в аппарате. Еще в начале 2018 года Голикова, на тот момент глава Счетной палаты, предлагала образовать из трех внебюджетных социальных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — одну структуру. Как она поясняла, это могло бы стать частью реформы администрирования системы социального обеспечения в стране. При этом единая структура должна функционировать не как часть государственного аппарата, а как публично-правовая организация, говорила Голикова. Впоследствии от идеи слияния трех фондов отказались из-за различия между структурами и функциями ФОМС, ПФР и ФСС, писали СМИ. Против инициативы тогдашнего главы Счетной палаты в 2019 году высказывалась, в частности, занимавшая в то время пост министра здравоохранения Вероника Скворцова, назвавшая ее популизмом. Она объясняла, что ПФР и ФСС касаются только определенных категорий населения и осуществляют адресные выплаты, различающиеся по объему. ФОМС же — "это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население", указывала Скворцова. В июле Голикова, говоря о возможности объединения ПФР и ФСС, отмечала, что в правительстве относятся к этому "крайне осторожно и крайне взвешенно". Речь может идти о 2023 годе, уточняла она.

https://ria.ru/20211212/nadbavka-1763326005.html

https://ria.ru/20211223/pensii-1765161909.html

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общество, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф, татьяна голикова, россия