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В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС
В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС - РИА Новости, 23.12.2021
В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:43
2021-12-23T20:33
общество
пенсионный фонд рф
фонд социального страхования рф
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Этот вопрос поднимался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства", — рассказали в аппарате. Еще в начале 2018 года Голикова, на тот момент глава Счетной палаты, предлагала образовать из трех внебюджетных социальных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — одну структуру. Как она поясняла, это могло бы стать частью реформы администрирования системы социального обеспечения в стране. При этом единая структура должна функционировать не как часть государственного аппарата, а как публично-правовая организация, говорила Голикова. Впоследствии от идеи слияния трех фондов отказались из-за различия между структурами и функциями ФОМС, ПФР и ФСС, писали СМИ. Против инициативы тогдашнего главы Счетной палаты в 2019 году высказывалась, в частности, занимавшая в то время пост министра здравоохранения Вероника Скворцова, назвавшая ее популизмом. Она объясняла, что ПФР и ФСС касаются только определенных категорий населения и осуществляют адресные выплаты, различающиеся по объему. ФОМС же — "это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население", указывала Скворцова. В июле Голикова, говоря о возможности объединения ПФР и ФСС, отмечала, что в правительстве относятся к этому "крайне осторожно и крайне взвешенно". Речь может идти о 2023 годе, уточняла она.
https://ria.ru/20211212/nadbavka-1763326005.html
https://ria.ru/20211223/pensii-1765161909.html
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общество, пенсионный фонд рф, фонд социального страхования рф, татьяна голикова, россия
18:43 23.12.2021 (обновлено: 20:33 23.12.2021)
 
В аппарате Голиковой рассказали, когда завершится объединение ПФР и ФСС

Аппарат Голиковой: объединение ПФР и ФСС планируется завершить к 1 января 2023 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтделение пенсионного фонда в Симферополе
Отделение пенсионного фонда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
Этот вопрос поднимался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 10:49
В ПФР рассказали об изменениях в начислении надбавки к пенсии части россиян
"Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства", — рассказали в аппарате.
Еще в начале 2018 года Голикова, на тот момент глава Счетной палаты, предлагала образовать из трех внебюджетных социальных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — одну структуру. Как она поясняла, это могло бы стать частью реформы администрирования системы социального обеспечения в стране. При этом единая структура должна функционировать не как часть государственного аппарата, а как публично-правовая организация, говорила Голикова.
Впоследствии от идеи слияния трех фондов отказались из-за различия между структурами и функциями ФОМС, ПФР и ФСС, писали СМИ.
Против инициативы тогдашнего главы Счетной палаты в 2019 году высказывалась, в частности, занимавшая в то время пост министра здравоохранения Вероника Скворцова, назвавшая ее популизмом. Она объясняла, что ПФР и ФСС касаются только определенных категорий населения и осуществляют адресные выплаты, различающиеся по объему. ФОМС же — "это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население", указывала Скворцова.
В июле Голикова, говоря о возможности объединения ПФР и ФСС, отмечала, что в правительстве относятся к этому "крайне осторожно и крайне взвешенно". Речь может идти о 2023 годе, уточняла она.
Информационный стенд ПФР - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
15:52Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин призвал индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
 
ОбществоПенсионный фонд РФФонд социального страхования РФТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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