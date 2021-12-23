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Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы
Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы - РИА Новости, 23.12.2021
Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы
Переговоры России и США по стратегической стабильности и общение насчет предложений по гарантиям безопасности - разные направления работы, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:57
2021-12-23T21:57
сша
европа
дмитрий песков
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности и общение насчет предложений по гарантиям безопасности - разные направления работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это отдельное направление. Стратстабильность - это отдельное направление, а обсуждение российских предложений… это другое направление", - сказал он в эфире Первого канала.Песков добавил, что возможность саммита лидеров России и США будет зависеть от ответа на предложения РФ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, нато, россия
21:57 23.12.2021
 
Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы

Песков: переговоры с США по стратстабильности и безопасности – разные направления работы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности и общение насчет предложений по гарантиям безопасности - разные направления работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это отдельное направление. Стратстабильность - это отдельное направление, а обсуждение российских предложений… это другое направление", - сказал он в эфире Первого канала.
Песков добавил, что возможность саммита лидеров России и США будет зависеть от ответа на предложения РФ.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:00
США не будут публично отвечать на предложения России, заявил Белый дом
 
СШАЕвропаДмитрий ПесковСергей РябковНАТОРоссия
 
 
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