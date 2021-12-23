https://ria.ru/20211223/peregovory-1765242352.html

Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы

Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы - РИА Новости, 23.12.2021

Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы

Переговоры России и США по стратегической стабильности и общение насчет предложений по гарантиям безопасности - разные направления работы, заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:57

2021-12-23T21:57

2021-12-23T21:57

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дмитрий песков

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности и общение насчет предложений по гарантиям безопасности - разные направления работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это отдельное направление. Стратстабильность - это отдельное направление, а обсуждение российских предложений… это другое направление", - сказал он в эфире Первого канала.Песков добавил, что возможность саммита лидеров России и США будет зависеть от ответа на предложения РФ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/predlozheniya-1765225050.html

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сша, европа, дмитрий песков, сергей рябков, нато, россия