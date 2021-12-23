https://ria.ru/20211223/peregovory-1765232721.html

Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности

Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин уже... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:58

2021-12-23T20:58

2021-12-23T21:08

сша

владимир путин

дмитрий песков

россия

нато

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости, что российский лидер Владимир Путин уже говорил о готовности начать переговоры как можно скорее."Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия приступить к консультациям с учетом заявлений Вашингтона о том, что США хотят обсуждать и свою обеспокоенность действиями Москвы, а также что не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/ssha-1765232290.html

сша

россия

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сша, владимир путин, дмитрий песков, россия, нато