https://ria.ru/20211223/peregovory-1765228118.html

Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве

Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве - РИА Новости, 23.12.2021

Псаки не подтвердила переговоры с Россией в Женеве

Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 23.12.2021

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2021-12-23T20:19

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Белый дом не готов подтвердить, что переговоры с РФ по безопасности состоятся в январе в Женеве, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.На брифинге Псаки спросили, может ли она подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве."Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", - сказала Псаки.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765222576.html

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