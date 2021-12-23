https://ria.ru/20211223/peregovory-1765223261.html
США и Россия пока не согласовали сроки переговоров, заявил Белый дом
США и Россия пока не согласовали сроки переговоров, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.12.2021
США и Россия пока не согласовали сроки переговоров, заявил Белый дом
США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, хотя обе стороны выражают готовность вступить в диалог уже в начале января, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:48
2021-12-23T19:48
2021-12-23T19:48
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США и Россия пока не определили дату и место проведения переговоров по безопасности, хотя обе стороны выражают готовность вступить в диалог уже в начале января, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Мы еще не назначили дату и места этих переговоров", - сообщил он журналистам.
https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html
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в мире, сша, россия
США и Россия пока не согласовали сроки переговоров, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что США и Россия пока не согласовали сроки переговоров по безопасности