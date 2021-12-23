https://ria.ru/20211223/peregovory-1765214071.html

МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом

МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом - РИА Новости, 23.12.2021

МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом

Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:02

2021-12-23T19:02

2021-12-23T19:27

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владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс, распространенным ведомством.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.Глава британского МИД осудила "агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в отношении Украины и НАТО"."Единственный выход из сложившейся ситуации для России - это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям", - сказала она.Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а "любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через 10 дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html

лондон

россия

киев

сша

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