19:02 23.12.2021 (обновлено: 19:27 23.12.2021)
МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом
МИД Британии оценил заявление Москвы о готовности к переговорам по безопасности с Западом
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
"Единственный выход из сложившейся ситуации для России - это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям", - сказала она.
Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а "любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через 10 дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.