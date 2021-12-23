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МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом
МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом - РИА Новости, 23.12.2021
МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом
Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:02
2021-12-23T19:27
в мире
лондон
россия
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс, распространенным ведомством.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.Глава британского МИД осудила "агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в отношении Украины и НАТО"."Единственный выход из сложившейся ситуации для России - это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям", - сказала она.Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а "любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через 10 дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765189413.html
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в мире, лондон, россия, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, обсе
19:02 23.12.2021 (обновлено: 19:27 23.12.2021)
 
МИД Британии оценил заявление Москвы по переговорам с Западом

МИД Британии оценил заявление Москвы о готовности к переговорам по безопасности с Западом

© РИА Новости / Александр ВильфЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Лиз Трасс, распространенным ведомством.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.
Глава британского МИД осудила "агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в отношении Украины и НАТО".
"Единственный выход из сложившейся ситуации для России - это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям", - сказала она.
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Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи России на границе с Украиной неприемлемо, а "любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через 10 дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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