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Песков назвал главную тему переговоров в Женеве
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве - РИА Новости, 23.12.2021
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве
Главная тема переговоров в Женеве - обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности, может ли стать их итогом новая встреча президентов России и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:18
2021-12-23T16:32
женева (город)
в мире
сша
швейцария
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главная тема переговоров в Женеве - обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности, может ли стать их итогом новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будут обсуждать российские предложения", - сказал Песков журналистам, говоря о тематике январских встреч в Женеве.Отвечая на вопрос, что должно стать их итогом и может ли это быть новая встреча президентов России и США, он сказал: "Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров".
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женева (город), в мире, сша, швейцария, дмитрий песков, россия
16:18 23.12.2021 (обновлено: 16:32 23.12.2021)
 
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве

Песков: главная тема переговоров в Женеве — обсуждение предложений России по безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главная тема переговоров в Женеве - обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности, может ли стать их итогом новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будут обсуждать российские предложения", - сказал Песков журналистам, говоря о тематике январских встреч в Женеве.
Отвечая на вопрос, что должно стать их итогом и может ли это быть новая встреча президентов России и США, он сказал: "Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров".
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Женева (город)В миреСШАШвейцарияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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