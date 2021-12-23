https://ria.ru/20211223/peregovory-1765170114.html
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве - РИА Новости, 23.12.2021
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве
Главная тема переговоров в Женеве - обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности, может ли стать их итогом новая встреча президентов России и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:18
2021-12-23T16:18
2021-12-23T16:32
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главная тема переговоров в Женеве - обсуждение российских предложений по гарантиями безопасности, может ли стать их итогом новая встреча президентов России и США, будет зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будут обсуждать российские предложения", - сказал Песков журналистам, говоря о тематике январских встреч в Женеве.Отвечая на вопрос, что должно стать их итогом и может ли это быть новая встреча президентов России и США, он сказал: "Это будет зависеть от того, что они (российские переговорщики) услышат от наших американских партнеров".
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html
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женева (город), в мире, сша, швейцария, дмитрий песков, россия
16:18 23.12.2021 (обновлено: 16:32 23.12.2021)
Песков назвал главную тему переговоров в Женеве
Песков: главная тема переговоров в Женеве — обсуждение предложений России по безопасности