https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html

Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин

Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин

Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:22

2021-12-23T15:22

2021-12-23T15:31

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

в мире

италия

владимир путин

нато

россия

евросоюз

марио драги

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время итоговой пресс-конференции президента спросили, насколько изменились отношения России и Италии и может ли Италия сыграть роль посредника в отношениях РФ с Евросоюзом.Путин ответил, что отношения между Россией Италией хорошие и устойчивые, они "имеют надпартийный характер", не зависят от сил, которые в тот или иной момент возглавляют республику."Конечно, Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сейчас сказал. Надеюсь, что так и будет", - сказал Путин, отметив, что находится в контакте с премьер-министром Италии Марио Драги, несколько раз говорил с ним по телефону."Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html

https://ria.ru/20211222/voyna-1764926756.html

италия

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в мире, италия, владимир путин, нато, россия, евросоюз, марио драги