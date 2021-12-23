https://ria.ru/20211223/peregovory-1765131099.html
Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин
Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин
Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:22
2021-12-23T15:22
2021-12-23T15:31
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
италия
владимир путин
нато
россия
евросоюз
марио драги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_3945f915a69efda90a6aedb80df5b35b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время итоговой пресс-конференции президента спросили, насколько изменились отношения России и Италии и может ли Италия сыграть роль посредника в отношениях РФ с Евросоюзом.Путин ответил, что отношения между Россией Италией хорошие и устойчивые, они "имеют надпартийный характер", не зависят от сил, которые в тот или иной момент возглавляют республику."Конечно, Италия - страна НАТО, страна Евросоюза, но это не мешает нам работать в том ключе, о котором я сейчас сказал. Надеюсь, что так и будет", - сказал Путин, отметив, что находится в контакте с премьер-министром Италии Марио Драги, несколько раз говорил с ним по телефону."Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-ЕСовских отношений и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html
https://ria.ru/20211222/voyna-1764926756.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_6309239cba3d441a4f601d76c5d250d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, владимир путин, нато, россия, евросоюз, марио драги
15:22 23.12.2021 (обновлено: 15:31 23.12.2021)
Италия могла бы сыграть роль в переговорах России и НАТО, заявил Путин
Президент Путин: Италия могла бы сыграть роль в намечающихся переговорах России и НАТО