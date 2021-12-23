https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности

Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

Путин оценил готовность США и НАТО к переговорам по безопасности

Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:41

2021-12-23T14:41

2021-12-23T14:44

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

сша

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обсе

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин."Он (президент США Джо Байден - ред) предложил - мы ответили. На мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: "Я вам обещаю в ближайшее время направить свои предложения" - и мы сделали это, направили и в США и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы - в первых числах января позволит нам двигаться вперед", - сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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сша

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сша, владимир путин, россия, в мире, джо байден, нато, обсе