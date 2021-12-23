https://ria.ru/20211223/peregovory-1765050348.html

США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией, заявил Рябков

США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 23.12.2021

США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией, заявил Рябков

Попытки США использовать диалог с Россией о гарантиях безопасности для продолжения военного освоения Украины приведут к неизбежному ухудшению ситуации, заявил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:34

2021-12-23T10:34

2021-12-23T12:25

в мире

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вашингтон (город)

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Попытки США использовать диалог с Россией о гарантиях безопасности для продолжения военного освоения Украины приведут к неизбежному ухудшению ситуации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".Замминистра отметил, что в таком случае Россия сделает вывод, что у США нет политической воли договариваться, что "все происходящее используется как ширма для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях"."Это ровно то, что нас подтолкнуло к выдвижению наших предложений (по гарантиям безопасности). И в этой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение, а оно в такой ситуации, наверное, станет неизбежным, просто станет неотвратимым, ляжет на американскую сторону и на союзников США", — добавил Рябков.На прошлой неделе Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уже заявлял РИА Новости Рябков, отсутствие реакции может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496790.html

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1765015876.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, вашингтон (город), сергей рябков, нато