10:34 23.12.2021 (обновлено: 12:25 23.12.2021)
США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: у США не получится диктовать условия для переговоров по безопасности
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Попытки США использовать диалог с Россией о гарантиях безопасности для продолжения военного освоения Украины приведут к неизбежному ухудшению ситуации, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Замминистра отметил, что в таком случае Россия сделает вывод, что у США нет политической воли договариваться, что "все происходящее используется как ширма для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях".
"Это ровно то, что нас подтолкнуло к выдвижению наших предложений (по гарантиям безопасности). И в этой ситуации ответственность за дальнейшее ухудшение, а оно в такой ситуации, наверное, станет неизбежным, просто станет неотвратимым, ляжет на американскую сторону и на союзников США", — добавил Рябков.
На прошлой неделе Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уже заявлял РИА Новости Рябков, отсутствие реакции может привести к новому витку конфронтации.