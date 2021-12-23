Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765049246.html
В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности
В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности - РИА Новости, 23.12.2021
В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности
Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:27
2021-12-23T10:36
сша
россия
безопасность
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть определенное понимание о необходимости задействовать три трека переговоров по гарантиям безопасности - двусторонний между Москвой и Вашингтоном, диалог с НАТО, а также обсуждение этого вопроса на площадке ОБСЕ. Он подчеркнул, что по содержанию предстоит еще "огромная работа". Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе."За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Он напомнил, что российская сторона с самого начала говорила, что "без пауз, без затяжек, незамедлительно была готова в этот диалог вступить"."Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом. Как сказали бы сами американцы, их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - пояснил замминистра.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211223/smartfon-1764987556.html
https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, безопасность, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:27 23.12.2021 (обновлено: 10:36 23.12.2021)
 
В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Дипломат Рябков: Россия ждет от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть определенное понимание о необходимости задействовать три трека переговоров по гарантиям безопасности - двусторонний между Москвой и Вашингтоном, диалог с НАТО, а также обсуждение этого вопроса на площадке ОБСЕ. Он подчеркнул, что по содержанию предстоит еще "огромная работа". Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе.
"За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он напомнил, что российская сторона с самого начала говорила, что "без пауз, без затяжек, незамедлительно была готова в этот диалог вступить".
Президент США Джо Байден на церемонии вручения медалей Почета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 08:00
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
"Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом. Как сказали бы сами американцы, их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - пояснил замминистра.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Военные учения НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 09:28
В США раскрыли планы НАТО вытянуть из Байдена миллиарды на войну с Россией
 
СШАРоссияБезопасностьСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО