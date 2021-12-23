https://ria.ru/20211223/peregovory-1765049246.html

В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:27

2021-12-23T10:27

2021-12-23T10:36

сша

россия

безопасность

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности, ждет ответа Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть определенное понимание о необходимости задействовать три трека переговоров по гарантиям безопасности - двусторонний между Москвой и Вашингтоном, диалог с НАТО, а также обсуждение этого вопроса на площадке ОБСЕ. Он подчеркнул, что по содержанию предстоит еще "огромная работа". Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе."За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".Он напомнил, что российская сторона с самого начала говорила, что "без пауз, без затяжек, незамедлительно была готова в этот диалог вступить"."Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя. Давайте все-таки заниматься этим серьезным вопросом. Как сказали бы сами американцы, их выражение в "кальке" на русский: здесь и сейчас", - пояснил замминистра.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/smartfon-1764987556.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, безопасность, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)