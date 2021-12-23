https://ria.ru/20211223/pensii-1765182902.html

Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов

Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов

Пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сказал президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:55

2021-12-23T16:55

2021-12-23T17:06

владимир путин

пенсии

антон котяков

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."В следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий для военнослужащих", - сказал он, отвечая на вопрос об индексации пенсии на уровень фактической инфляции.В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%. Инфляция в стране находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года, в ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года. По последним данным, на 20 декабря рост цен в РФ достиг 8,22% в годовом выражении.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что министерство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html

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владимир путин, пенсии, антон котяков, россия