https://ria.ru/20211223/pensii-1765182902.html
Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов
Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов
Пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сказал президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:55
2021-12-23T16:55
2021-12-23T17:06
владимир путин
пенсии
антон котяков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_0:82:2627:1560_1920x0_80_0_0_1ce0e7c9c357103535b8a0f3ebacf00f.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."В следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий для военнослужащих", - сказал он, отвечая на вопрос об индексации пенсии на уровень фактической инфляции.В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%. Инфляция в стране находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года, в ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года. По последним данным, на 20 декабря рост цен в РФ достиг 8,22% в годовом выражении.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что министерство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.
https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765160946_189:0:2333:1608_1920x0_80_0_0_37403f3d01835e4a67f80032cb113201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пенсии, антон котяков, россия
16:55 23.12.2021 (обновлено: 17:06 23.12.2021)
Путин рассказал об индексации пенсий сотрудников правоохранительных органов
Пенсии сотрудников правоохранительных органов проиндексируют по фактической инфляции
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сказал президент РФ Владимир Путин
в ходе большой пресс-конференции.
"В следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, для того, чтобы выровнять в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий для военнослужащих", - сказал он, отвечая на вопрос об индексации пенсии на уровень фактической инфляции.
В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%. Инфляция в стране находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года, в ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года. По последним данным, на 20 декабря рост цен в РФ достиг 8,22% в годовом выражении.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков
заявлял, что министерство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.