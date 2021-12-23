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Сенатор: правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции
Сенатор: правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции - РИА Новости, 23.12.2021
Сенатор: правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции
Уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года, сказала РИА Новости замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:50
2021-12-23T16:50
2021-12-23T19:57
елена бибикова
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года, сказала РИА Новости замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова.Во время большой пресс-конференции один из журналистов обратил внимание на то, что в будущем году пенсии вырастут на 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Президент Владимир Путин заверил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсионных выплат с учетом повышения цен. "Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство", — сказала Бибикова. Она пояснила, что сейчас "ждем определения уровня инфляции по итогам года".Парламентарий полагает, что это решение может быть оформлено законопроектом, в этом случае "сенаторы готовы оперативно его рассмотреть".Вместе с тем кабинет министров может принять это "своим постановлением", добавила она. Сенатор пояснила, что это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.Бибикова также считает, что средства в бюджете на эти выплаты есть, раз об этом заявил глава государства.
https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html
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"Мы обязательно это сделаем" – Путин об индексации пенсии по уровню инфляции
Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. "До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — отметил он.
2021-12-23T16:50
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елена бибикова, экономика, владимир путин, россия
16:50 23.12.2021 (обновлено: 19:57 23.12.2021)
Сенатор: правительство определит уровень индексации пенсий по инфляции
Сенатор Бибикова: правительство определит уровень индексации пенсий по годовой инфляции
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Уровень индексации пенсий определит правительство, исходя из роста инфляции по итогам года, сказала РИА Новости замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова
.
Во время большой пресс-конференции один из журналистов обратил внимание на то, что в будущем году пенсии вырастут на 5,9 процента, что ниже уровня инфляции. Президент Владимир Путин
заверил, что правительство примет все необходимые меры для индексации пенсионных выплат с учетом повышения цен.
"Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство", — сказала Бибикова. Она пояснила, что сейчас "ждем определения уровня инфляции по итогам года".
Парламентарий полагает, что это решение может быть оформлено законопроектом, в этом случае "сенаторы готовы оперативно его рассмотреть".
Вместе с тем кабинет министров может принять это "своим постановлением", добавила она. Сенатор пояснила, что это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.
Бибикова также считает, что средства в бюджете на эти выплаты есть, раз об этом заявил глава государства.