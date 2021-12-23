https://ria.ru/20211223/otselenie-1765029738.html

В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ

В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ - РИА Новости, 23.12.2021

В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщил журналистам глава города Игорь... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T05:16

2021-12-23T05:16

2021-12-23T05:16

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщил журналистам глава города Игорь Шутенков.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.Мэр отметил, что в случае неблагоприятного сценария под отключение попадет около тысячи домов. В данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. Он также отметил, что в случае падения температуры на социальных объектах будут приниматься решения. Так, прием пациентов в поликлиниках может быть переведен в другие учреждения. Больных с несложными диагнозами в больнице в Железнодорожного района могут перевести на дом или перевести в другие больницы."Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", - уточнил Шутенков.

https://ria.ru/20211223/napryazhenie-1765028859.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ