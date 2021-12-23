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В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ
В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ - РИА Новости, 23.12.2021
В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ
Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщил журналистам глава города Игорь... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T05:16
2021-12-23T05:16
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщил журналистам глава города Игорь Шутенков.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.Мэр отметил, что в случае неблагоприятного сценария под отключение попадет около тысячи домов. В данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. Он также отметил, что в случае падения температуры на социальных объектах будут приниматься решения. Так, прием пациентов в поликлиниках может быть переведен в другие учреждения. Больных с несложными диагнозами в больнице в Железнодорожного района могут перевести на дом или перевести в другие больницы."Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", - уточнил Шутенков.
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происшествия, улан-удэ
05:16 23.12.2021
 
В Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятной ситуации на ТЭЦ

Власти Улан-Удэ готовы к отселению людей при неблагоприятном сценарии после аварии на ТЭЦ

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк Улан-Удэ
 Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ готовы отселить людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1, сообщил журналистам глава города Игорь Шутенков.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.
"Определяем пункты временного размещения. <…> В случае самой неблагоприятной ситуации будем принимать решение по отселению людей", - сказал Шутенков.
Мэр отметил, что в случае неблагоприятного сценария под отключение попадет около тысячи домов. В данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. Он также отметил, что в случае падения температуры на социальных объектах будут приниматься решения. Так, прием пациентов в поликлиниках может быть переведен в другие учреждения. Больных с несложными диагнозами в больнице в Железнодорожного района могут перевести на дом или перевести в другие больницы.
"Сейчас определяется масштаб и порядок технологических работ. Нам надо запустить в работу в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет. Ограничиваем подачу горячего водоснабжения", - уточнил Шутенков.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
04:28
На котлы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в предварительном порядке подали напряжение
 
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