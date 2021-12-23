https://ria.ru/20211223/oruzhie-1765192637.html

Пушилин заявил о наличии химического оружия на Украине

Пушилин заявил о наличии химического оружия на Украине - РИА Новости, 23.12.2021

Пушилин заявил о наличии химического оружия на Украине

На Украине уже есть химическое оружие, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:36

2021-12-23T17:36

2021-12-23T18:45

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Украине уже есть химическое оружие, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Глава ДНР выразил надежду на то, что Киев все-таки не пойдет "на этот очень серьезный противоправный шаг". При этом гарантировать, что этого не случится, пока никто не может, указал Пушилин. "Украина, к сожалению, делает очень много шагов нелогичных", — добавил он.В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании США планируют провокацию с применением химических веществ в Донбассе. По его словам, для этого в Авдеевку и Красный Лиман привезли "резервуары с неустановленными химическими компонентами". В регионе находятся около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, добавил Шойгу.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211222/khimoruzhie-1764909094.html

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика, россия