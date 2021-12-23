17:36 23.12.2021 (обновлено: 18:45 23.12.2021)
Пушилин заявил о наличии химического оружия на Украине
Глава ДНР Пушилин: на Украине есть химоружие, нет гарантий, что она его не применит
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На Украине уже есть химическое оружие, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет — здесь вопрос времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР выразил надежду на то, что Киев все-таки не пойдет "на этот очень серьезный противоправный шаг". При этом гарантировать, что этого не случится, пока никто не может, указал Пушилин. "Украина, к сожалению, делает очень много шагов нелогичных", — добавил он.
В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании США планируют провокацию с применением химических веществ в Донбассе. По его словам, для этого в Авдеевку и Красный Лиман привезли "резервуары с неустановленными химическими компонентами". В регионе находятся около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, добавил Шойгу.
22 декабря, 14:23США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, заявили в ДНР
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.