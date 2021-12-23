14:23 23.12.2021 (обновлено: 18:33 23.12.2021)
Путин напомнил о трагедии в Одессе, где заживо сожгли людей
Президент Путин: в Одессе заживо сожгли людей, но преступников так и не нашли
© РИА НовостиОдесситы несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов, где семь лет назад в результате столкновений с радикалами погибли 48 человек
© РИА Новости
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Одессе заживо людей сожгли, но никто и пальцем не пошевельнул, чтобы найти преступников, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Вы спрашивали про убийство, которое, к огромному сожалению, произошло в нашей стране. Но виновные сидят в тюрьме. А на Украине что? Убили на улице - не ищет никто вообще. В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? Ничего подобного", - ответил Путин.
После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.