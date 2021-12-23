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Религия
https://ria.ru/20211223/obsuzhdenie-1765031723.html
Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл
Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл - РИА Новости, 23.12.2021
Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для снятия... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:12
2021-12-23T07:25
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для снятия доктринальных противоречий между православной и католической церквами, сказал РИА Новости после встречи с папой председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Обсуждение богословских и доктринальных тем не планируется", - сказал митрополит в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли на встрече подобное обсуждение богословских тем.Ранее в декабре в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит заявил, что речи об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества. Это произошло после того, как во время визита в Грецию папа Франциск на встрече с главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом извинился за ошибки католиков в отношениях с православными.Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время своего визита в Рим в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)
07:12 23.12.2021 (обновлено: 07:25 23.12.2021)
 
Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл

Митрополит Иларион рассказал, что не планируют обсуждать папа Франциск и патриарх Кирилл

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для снятия доктринальных противоречий между православной и католической церквами, сказал РИА Новости после встречи с папой председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Обсуждение богословских и доктринальных тем не планируется", - сказал митрополит в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли на встрече подобное обсуждение богословских тем.
Ранее в декабре в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит заявил, что речи об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества. Это произошло после того, как во время визита в Грецию папа Франциск на встрече с главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом извинился за ошибки католиков в отношениях с православными.
Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.
Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время своего визита в Рим в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.
Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
Митрополит Волоколамский Иларион - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
04:10Религия
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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