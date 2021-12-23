https://ria.ru/20211223/obsuzhdenie-1765031723.html

Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл

Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл - РИА Новости, 23.12.2021

Митрополит рассказал, что не планируют обсуждать Франциск и патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для снятия... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T07:12

2021-12-23T07:12

2021-12-23T07:25

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск не планируют на своей встрече обсуждать вопросы богословия и церковных доктрин для снятия доктринальных противоречий между православной и католической церквами, сказал РИА Новости после встречи с папой председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Обсуждение богословских и доктринальных тем не планируется", - сказал митрополит в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли на встрече подобное обсуждение богословских тем.Ранее в декабре в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит заявил, что речи об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества. Это произошло после того, как во время визита в Грецию папа Франциск на встрече с главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом извинился за ошибки католиков в отношениях с православными.Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время своего визита в Рим в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию.

https://ria.ru/20211223/vstrecha-1765028695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)