В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребители ВВС США на авиабазе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
"Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией… Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии", - заявил Ландсбергис в интервью газете Times.
Глава литовского МИД также считает, что необходимо укрепить силы стран НАТО в регионе, а также оказать военную помощь Украине.
Кроме того, Ландсбергис уверен, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев и это, по его словам, может изменить ситуацию в области безопасности во всем регионе.
"Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому. Также, возможно, что это намерение – не просто атаковать, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности всего региона", - добавил он в интервью.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.