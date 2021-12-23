https://ria.ru/20211223/obsuzhdenie-1765025628.html

В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

Странам НАТО не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности в Европе, считает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T01:35

2021-12-23T01:35

2021-12-23T01:35

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ЛОНДОН, 23 дек - РИА Новости. Странам НАТО не следует начинать переговоры о предложенных Россией взаимных гарантиях безопасности в Европе, считает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.Глава литовского МИД также считает, что необходимо укрепить силы стран НАТО в регионе, а также оказать военную помощь Украине.Кроме того, Ландсбергис уверен, что Россия якобы планирует "нападение" на Украину в течение ближайших месяцев и это, по его словам, может изменить ситуацию в области безопасности во всем регионе."Все доказательства указывают на то, что намерение настоящее, и нам нужно подготовиться к этому. Также, возможно, что это намерение – не просто атаковать, но и в действительности изменить ситуацию в области безопасности всего региона", - добавил он в интервью.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/borrel-1764993291.html

https://ria.ru/20211221/russianato-1764608390.html

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в мире, украина, литва, мид литвы, нато, россия