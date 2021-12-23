https://ria.ru/20211223/obezyany-1765058290.html

Власти Камбоджи выселили агрессивных обезьян из знаменитого храма

Власти Камбоджи выселили агрессивных обезьян из знаменитого храма - РИА Новости, 23.12.2021

Власти Камбоджи выселили агрессивных обезьян из знаменитого храма

Власти Камбоджи переселили с территории храма Ват Пном в Пномпене несколько десятков обезьян, атаковавших посетителей храма, сообщает в четверг интернет-версия... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:23

2021-12-23T11:23

2021-12-23T14:04

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БАНГКОК, 23 дек — РИА Новости. Власти Камбоджи переселили с территории храма Ват Пном в Пномпене несколько десятков обезьян, атаковавших посетителей храма, сообщает в четверг интернет-версия газеты Khmer Times."Теперь больше нет жалоб на нападения обезьян от местных жителей и посетителей храма", — сказал директор департамента лесного хозяйства столичного региона Камбоджи Коам Сейха.Издание отметило, что в священном комплексе оставили несколько сотен сородичей обезьян, "ведущих себя с людьми уважительно".Животных поместили в Центр спасения дикой природы в заповеднике Пном Тамао в одном из пригородов столицы. Макаки, живущие на обширной парковой территории древнего буддийского храма и монастыря Ват Пном в центральной части Пномпеня, давно стали одной из известных достопримечательностей. Большинство туристов, посещающих город, приезжают в Ват Пном осмотреть храм, основанный в XIV веке, и покормить приматов. Обезьяны обычно спокойны и рады любой еде, которую им предлагают, особенно бананам. Но в популяции храма Ват Пном всегда были небольшие группы агрессивных животных, которые предпочитают не ждать, когда им что-то дадут, а нападать и отбирать. При таких нападениях нередки укусы с неприятными последствиями для туриста, которому приходится потом в течение недели или дольше ежедневно посещать медицинские учреждения и получать инъекции от столбняка и бешенства.Khmer Times опросила посетителей храма и жителей района Даун Пень, в котором расположен храм, и услышала два противоположных мнения относительно дальнейшей судьбы обезьяньей популяции, свободно обитающей в центре оживленного района камбоджийской столицы.И среди посетителей, и среди местного населения нашлись как сторонники немедленного выселения всех обезьян с территории храма и прилегающего района, так как приматы "постоянно замусоривают территорию банановыми шкурками", так и те, кто приезжает в храм "отдыхать душой, глядя на этот кусочек живой природы в большом городе и на резвящихся обезьян".

https://ria.ru/20211218/rossiyanka-1764375334.html

https://ria.ru/20200105/1563130421.html

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пномпень, камбоджа, новости - туризм, туристы