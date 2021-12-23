13:07 23.12.2021 (обновлено: 13:21 23.12.2021)
Путин прокомментировал дискуссию с Западом о ситуации с Навальным
Путин о дискуссии по Навальному: если нечего ответить, давайте перевернем эту страницу
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дискуссии с руководителями западных стран по ситуации с Алексеем Навальным: если нечего ответить, давайте перевернем эту страницу.
Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о Навальном. Президент ответил, что Россия неоднократно запрашивала у других стран материалы, подтверждающие его "отравление", но не получила ни одного ответа.
"Ну ладно, не хотите - предложили, чтобы наши приехали туда специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ - дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы, проверим. Дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю - ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить", - сказал Путин.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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