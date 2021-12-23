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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/navalnyy-1765087391.html
Путин заявил об отсутствии материалов, подтверждающих отравление Навального
Путин заявил об отсутствии материалов, подтверждающих отравление Навального - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил об отсутствии материалов, подтверждающих отравление Навального
Россия направляла в другие страны многократно запросы на материалы, подтверждающие отравление Алексея Навального, но не получила ни одного, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:04
2021-12-23T13:40
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
алексей навальный
политика
владимир путин
россия
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия направляла в другие страны многократно запросы на материалы, подтверждающие отравление Алексея Навального, но не получила ни одного, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос об Алексее Навальном."Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации - дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот "Новичок" или как его там - ну дайте хотя бы", - ответил Путин.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210827/lavrov-1747530244.html
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алексей навальный, политика, владимир путин, россия, госпитализация алексея навального
13:04 23.12.2021 (обновлено: 13:40 23.12.2021)
 
Путин заявил об отсутствии материалов, подтверждающих отравление Навального

Президент Путин: просили дать доказательства отравления Навального — нет ни одного

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия направляла в другие страны многократно запросы на материалы, подтверждающие отравление Алексея Навального, но не получила ни одного, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос об Алексее Навальном.
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Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров
"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации - дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот "Новичок" или как его там - ну дайте хотя бы", - ответил Путин.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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