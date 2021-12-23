https://ria.ru/20211223/natsiki-1765113113.html

Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"

Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков" - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:20

2021-12-23T14:20

2021-12-23T16:00

в мире

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владимир зеленский

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил российский лидер Владимир Путин."Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на украине говорят, "нациков", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

https://ria.ru/20211223/zelenskiy-1765066477.html

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Путин: "Зеленский попал под влияние радикальных элементов" резидент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил российский лидер Владимир Путин. "Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на украине говорят, "нациков", - сказал Путин на большой пресс-конференции. 2021-12-23T14:20 true PT0M26S

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия