https://ria.ru/20211223/natsiki-1765113113.html
Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"
Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков" - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"
Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:20
2021-12-23T14:20
2021-12-23T16:00
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил российский лидер Владимир Путин."Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на украине говорят, "нациков", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
https://ria.ru/20211223/zelenskiy-1765066477.html
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Путин: "Зеленский попал под влияние радикальных элементов"
резидент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос украинского народа о мире, заявил российский лидер Владимир Путин. "Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на украине говорят, "нациков", - сказал Путин на большой пресс-конференции.
2021-12-23T14:20
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
14:20 23.12.2021 (обновлено: 16:00 23.12.2021)
Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"
Путин заявил, что президент Украины Зеленский попал под влияние радикальных "нациков"