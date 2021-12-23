https://ria.ru/20211223/nato-1765189269.html

Слуцкий описал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции

Слуцкий описал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции - РИА Новости, 23.12.2021

Слуцкий описал главный сигнал Путина НАТО на пресс-конференции

Главный сигнал Западу с пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заключается в том, что именно НАТО должна дать гарантии безопасности России, написал... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:21

2021-12-23T17:21

2021-12-23T17:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

нато

россия

в мире

владимир путин

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный сигнал Западу с пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заключается в том, что именно НАТО должна дать гарантии безопасности России, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них - именно НАТО должна дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны Альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия", - подчеркнул политик.Вместе с тем, парламентарий рассчитывает на конструктивный диалог в отношениях со странами Запада. "Рассчитываем на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве. Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США", - добавил он.

https://ria.ru/20211223/putin-1765100919.html

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нато, россия, в мире, владимир путин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)