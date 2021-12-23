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Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности
Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности - РИА Новости, 23.12.2021
Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин после встречи в Новокузнецке с шахтерами и членами их семей поручил проверить все их сообщения о массовых... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:42
2021-12-23T07:42
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
генеральная прокуратура рф
дмитрий демешин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин после встречи в Новокузнецке с шахтерами и членами их семей поручил проверить все их сообщения о массовых нарушениях правил промышленной безопасности, сообщает в четверг Сибирское управление Генпрокуратуры РФ.Замгенпрокурора РФ в ходе рабочей поездки в Кузбасс провел в Новокузнецке совместно с прокурором области Александром Блошкиным и мэром города Сергеем Кузнецовым личный прием работников угольной промышленности и членов их семей.Шахтеры также сообщили о нарушениях при эксплуатации оборудования, плохом качестве средств индивидуальной защиты, инструментов, изготовленных кустарным способом, захламленных аварийных выходах, проходах и переходах через транспортеры к месту производства работ, нарушениях режима проветривания, несоблюдении режима труда и отдыха, об отсутствии средств пожаротушения и других нарушениях. Также на встрече поднимался вопрос о нарушениях при оплате труда."По принятым обращениям прокурору Кемеровской области – Кузбасса поручено проверить все доводы заявителей. При наличии оснований будет дана надлежащая оценка, в том числе уголовно-правовая, действиям должностных лиц предприятий, а также органов контроля (надзора), правоохранительных органов, принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в управлении. Прокурору региона поручено принять меры к защите прав детей и вдов погибших шахтеров.В Кемеровской области 25 ноября произошла трагедия на шахте "Листвяжная", когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211222/listvyazhnaya-1764869589.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф, дмитрий демешин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:42 23.12.2021
 
Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности

Прокуратура проверит сообщения шахтеров Кузбасса о нарушениях правил безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин после встречи в Новокузнецке с шахтерами и членами их семей поручил проверить все их сообщения о массовых нарушениях правил промышленной безопасности, сообщает в четверг Сибирское управление Генпрокуратуры РФ.
Замгенпрокурора РФ в ходе рабочей поездки в Кузбасс провел в Новокузнецке совместно с прокурором области Александром Блошкиным и мэром города Сергеем Кузнецовым личный прием работников угольной промышленности и членов их семей.
"Поводом для обращения шахтеров и членов их семей послужили многочисленные нарушения правил промышленной безопасности, в результате которых работники травмировались, но полученные ими травмы оформлялись как полученные в быту", - говорится в сообщении.
Шахтеры также сообщили о нарушениях при эксплуатации оборудования, плохом качестве средств индивидуальной защиты, инструментов, изготовленных кустарным способом, захламленных аварийных выходах, проходах и переходах через транспортеры к месту производства работ, нарушениях режима проветривания, несоблюдении режима труда и отдыха, об отсутствии средств пожаротушения и других нарушениях. Также на встрече поднимался вопрос о нарушениях при оплате труда.
"По принятым обращениям прокурору Кемеровской области – Кузбасса поручено проверить все доводы заявителей. При наличии оснований будет дана надлежащая оценка, в том числе уголовно-правовая, действиям должностных лиц предприятий, а также органов контроля (надзора), правоохранительных органов, принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в управлении. Прокурору региона поручено принять меры к защите прав детей и вдов погибших шахтеров.
В Кемеровской области 25 ноября произошла трагедия на шахте "Листвяжная", когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Генеральная прокуратура РФДмитрий ДемешинАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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