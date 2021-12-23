Шахтеры Кузбасса рассказали о нарушениях правил промышленной безопасности
Прокуратура проверит сообщения шахтеров Кузбасса о нарушениях правил безопасности
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин после встречи в Новокузнецке с шахтерами и членами их семей поручил проверить все их сообщения о массовых нарушениях правил промышленной безопасности, сообщает в четверг Сибирское управление Генпрокуратуры РФ.
Замгенпрокурора РФ в ходе рабочей поездки в Кузбасс провел в Новокузнецке совместно с прокурором области Александром Блошкиным и мэром города Сергеем Кузнецовым личный прием работников угольной промышленности и членов их семей.
"Поводом для обращения шахтеров и членов их семей послужили многочисленные нарушения правил промышленной безопасности, в результате которых работники травмировались, но полученные ими травмы оформлялись как полученные в быту", - говорится в сообщении.
Шахтеры также сообщили о нарушениях при эксплуатации оборудования, плохом качестве средств индивидуальной защиты, инструментов, изготовленных кустарным способом, захламленных аварийных выходах, проходах и переходах через транспортеры к месту производства работ, нарушениях режима проветривания, несоблюдении режима труда и отдыха, об отсутствии средств пожаротушения и других нарушениях. Также на встрече поднимался вопрос о нарушениях при оплате труда.
"По принятым обращениям прокурору Кемеровской области – Кузбасса поручено проверить все доводы заявителей. При наличии оснований будет дана надлежащая оценка, в том числе уголовно-правовая, действиям должностных лиц предприятий, а также органов контроля (надзора), правоохранительных органов, принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в управлении. Прокурору региона поручено принять меры к защите прав детей и вдов погибших шахтеров.
В Кемеровской области 25 ноября произошла трагедия на шахте "Листвяжная", когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.