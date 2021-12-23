Радикалы постоянно нападают на христиан, заявил патриарх Иерусалимский
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что радикалы-сионисты постоянно нападают на христиан в Иерусалиме и оскверняют святыни.
"Христиане стали объектами постоянно повторяющихся атак радикальных сионистских группировок, особенно в Священном городе. Начиная с 2012 года, против христиан были совершены бесчисленные преступления, включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись. И это помимо постоянного запугивания христианского населения, а ведь все, что они хотят, – жить нормальной жизнью, поскольку Бог дал им это право", - цитирует сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата выступление патриарха Иерусалимского на встрече с Королем Иордании Абдаллой II.
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Предстоятель Иерусалимской православной церкви выразил уверенность, сообщает сайт ОВЦС, что подобные действия радикалов продиктованы стремлением изгнать христиан из Иерусалима и всей Палестины.
В мэрии РИА Новости сообщили, что гражданские споры в Старом городе не имеют к ней отношения.
Ранее главы иерусалимских церквей заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни. Они обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании начать диалог для создания особой христианской зоны культурного наследия, целостности христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранения его своеобразия и наследия.
Заявление подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона. Кроме того, в декабре иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована.
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