https://ria.ru/20211223/napadeniya-1765056479.html

Радикалы постоянно нападают на христиан, заявил патриарх Иерусалимский

Радикалы постоянно нападают на христиан, заявил патриарх Иерусалимский - РИА Новости, 23.12.2021

Радикалы постоянно нападают на христиан, заявил патриарх Иерусалимский

Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что радикалы-сионисты постоянно нападают на христиан в Иерусалиме и оскверняют святыни. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:12

2021-12-23T11:12

2021-12-23T11:12

религия

палестина

иордания

иерусалим

феофил iii (патриарх иерусалимский)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

иерусалимская православная церковь

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что радикалы-сионисты постоянно нападают на христиан в Иерусалиме и оскверняют святыни."Христиане стали объектами постоянно повторяющихся атак радикальных сионистских группировок, особенно в Священном городе. Начиная с 2012 года, против христиан были совершены бесчисленные преступления, включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков; происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись. И это помимо постоянного запугивания христианского населения, а ведь все, что они хотят, – жить нормальной жизнью, поскольку Бог дал им это право", - цитирует сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата выступление патриарха Иерусалимского на встрече с Королем Иордании Абдаллой II.Предстоятель Иерусалимской православной церкви выразил уверенность, сообщает сайт ОВЦС, что подобные действия радикалов продиктованы стремлением изгнать христиан из Иерусалима и всей Палестины.В мэрии РИА Новости сообщили, что гражданские споры в Старом городе не имеют к ней отношения.Ранее главы иерусалимских церквей заявили, что местные чиновники не способны защитить христиан от радикальных группировок, нападающих на священников и оскверняющих святыни. Они обратились с призывом к властям Израиля, Палестины и Иордании начать диалог для создания особой христианской зоны культурного наследия, целостности христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранения его своеобразия и наследия.Заявление подписали христианские патриархи и главы церквей Иерусалима, в числе которых патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона. Кроме того, в декабре иерусалимские христиане провели акцию протеста у Яффских ворот старого города, опасаясь, что "паломническая улица", ведущая к храму Гроба Господня, будет заблокирована.

https://ria.ru/20211216/mitropolit-1764015436.html

https://ria.ru/20211210/aktsiya-1763115552.html

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палестина, иордания, иерусалим, феофил iii (патриарх иерусалимский), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, иерусалимская православная церковь