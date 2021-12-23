https://ria.ru/20211223/naftogaz-1765081881.html
"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря
"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря - РИА Новости, 23.12.2021
"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря
"Нафтогаз Украины" планирует летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:51
2021-12-23T12:51
2021-12-23T13:04
экономика
украина
нафтогаз украины
черное море
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" планирует летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава компании Юрий Витренко в четверг."У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря. Это перспективные участки в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях Украины, начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями. Там есть перспективные ресурсы газа и нефти, которые мы планируем добывать", - заявил Витренко на пресс-конференции.Он также сказал, что в следующем году "Нафтогаз Украины" намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765084765.html
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экономика, украина, нафтогаз украины, черное море
12:51 23.12.2021 (обновлено: 13:04 23.12.2021)
"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря
"Нафтогаз" планирует летом 2022 года начать добычу газа на шельфе Черного моря