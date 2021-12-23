https://ria.ru/20211223/naftogaz-1765081881.html

"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря

"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря - РИА Новости, 23.12.2021

"Нафтогаз" планирует летом начать добычу газа на шельфе Черного моря

"Нафтогаз Украины" планирует летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:51

2021-12-23T12:51

2021-12-23T13:04

экономика

украина

нафтогаз украины

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b3aaddc61d02b9ea241b81af95a9cf97.jpg

КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" планирует летом 2022 года начать добычу газа на ряде новых месторождений внутри страны, в том числе на шельфе Черного моря, заявил глава компании Юрий Витренко в четверг."У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря. Это перспективные участки в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях Украины, начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями. Там есть перспективные ресурсы газа и нефти, которые мы планируем добывать", - заявил Витренко на пресс-конференции.Он также сказал, что в следующем году "Нафтогаз Украины" намерен привлекать международных партнеров к процессу разработки украинских месторождений.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765084765.html

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, нафтогаз украины, черное море