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В "Нафтогазе Украины" заявили о необходимости закупать газ по высоким ценам
В "Нафтогазе Украины" заявили о необходимости закупать газ по высоким ценам - РИА Новости, 23.12.2021
В "Нафтогазе Украины" заявили о необходимости закупать газ по высоким ценам
"Нафтогаз Украины" вынужден закупать газ по любым ценам, т.к. собственной добычи не хватает, намерен привлекать средства на это международных рынках, заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:56
2021-12-23T11:50
экономика
в мире
украина
нафтогаз украины
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" вынужден закупать газ по любым ценам, т.к. собственной добычи не хватает, намерен привлекать средства на это международных рынках, заявил глава компании Юрий Витренко."Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов", - сказал Витренко в интервью изданию "РБК Украина"."Наши клиенты сейчас – это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго. Это в принципе предприятия ТКЭ, которые производят тепло не только для населения, но и для бюджетных, и для коммерческих организаций. Все их потребности сейчас закрывает "Нафтогаз", - отметил он. По словам Витренко, собственной добычи газа для покрытия всех нужд не хватает."В нашем портфеле уже сейчас практически все бюджетные организации, учреждения здравоохранения коммунальной формы собственности. То есть нам газа собственной добычи для обеспечения собственных потребителей уже недостаточно, будем импортировать. Для остальных потребителей – это вопрос спроса. Если мы говорим о промышленности или даже электрогенерации, то многое зависит от того, какие будут цены и устраивают ли их эти цены с точки зрения конкурентоспособности газа по сравнению с другими видами топлива", - сказал Витренко.Он также вновь заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трех-пяти лет."В большей степени это вопрос энергоэффективности и снижения неэффективного потребления. Если Украина все будет делать правильно, то через 3-5 лет мы вообще не должны импортировать газ. При этом те варианты диверсификации импорта, о которых мы говорим - это строительство LNG-терминалов, модернизация газотранспортных систем в Европе, какие-то рискованные и сложные контракты долгосрочные - это все как раз перспектива, условно говоря, тех же 3-5 лет. Если все будет правильно, то к тому времени уже не нужен будет импортный газ", - заявил Витренко.
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экономика, в мире, украина, нафтогаз украины
10:56 23.12.2021 (обновлено: 11:50 23.12.2021)
 
В "Нафтогазе Украины" заявили о необходимости закупать газ по высоким ценам

Глава "Нафтогаза" Витренко: Украина будет вынуждена закупать газ по высоким ценам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" вынужден закупать газ по любым ценам, т.к. собственной добычи не хватает, намерен привлекать средства на это международных рынках, заявил глава компании Юрий Витренко.
"Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов", - сказал Витренко в интервью изданию "РБК Украина".
"Наши клиенты сейчас – это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго. Это в принципе предприятия ТКЭ, которые производят тепло не только для населения, но и для бюджетных, и для коммерческих организаций. Все их потребности сейчас закрывает "Нафтогаз", - отметил он. По словам Витренко, собственной добычи газа для покрытия всех нужд не хватает.
"В нашем портфеле уже сейчас практически все бюджетные организации, учреждения здравоохранения коммунальной формы собственности. То есть нам газа собственной добычи для обеспечения собственных потребителей уже недостаточно, будем импортировать. Для остальных потребителей – это вопрос спроса. Если мы говорим о промышленности или даже электрогенерации, то многое зависит от того, какие будут цены и устраивают ли их эти цены с точки зрения конкурентоспособности газа по сравнению с другими видами топлива", - сказал Витренко.
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Он также вновь заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение трех-пяти лет.
"В большей степени это вопрос энергоэффективности и снижения неэффективного потребления. Если Украина все будет делать правильно, то через 3-5 лет мы вообще не должны импортировать газ. При этом те варианты диверсификации импорта, о которых мы говорим - это строительство LNG-терминалов, модернизация газотранспортных систем в Европе, какие-то рискованные и сложные контракты долгосрочные - это все как раз перспектива, условно говоря, тех же 3-5 лет. Если все будет правильно, то к тому времени уже не нужен будет импортный газ", - заявил Витренко.
 
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