https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40% - РИА Новости, 23.12.2021
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:56
2021-12-23T11:56
2021-12-23T11:56
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."Несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 1300 единиц – 38%. Это большой рост. Самое главное, что для нас очень важно, налоговые и неналоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района выросли на 11% – со 170 миллионов рублей до 190 миллионов", – сказал Трубецкой.Как добавили в районной администрации, муниципалитет два года подряд признавался лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. В качестве поддержки предприниматели района могут получить грант до 5 миллионов рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 миллионов. Также в районе снижен налог на имущество и землю и внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна".Помимо этого, районные власти утвердили муниципальную дорожную карту по развитию благоприятного инвестиционного климата, которая включает в себя ежегодное сокращение сроков административных процедур, формирование инвестиционных площадок, строительство инженерных сетей и развитие системы поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html
https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло на 38 процентов в 2021 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
в 2021 году выросло на 38%, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"Несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 1300 единиц – 38%. Это большой рост. Самое главное, что для нас очень важно, налоговые и неналоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района выросли на 11% – со 170 миллионов рублей до 190 миллионов", – сказал Трубецкой.
Как добавили в районной администрации, муниципалитет два года подряд признавался лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. В качестве поддержки предприниматели района могут получить грант до 5 миллионов рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 миллионов. Также в районе снижен налог на имущество и землю и внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна".
Помимо этого, районные власти утвердили муниципальную дорожную карту по развитию благоприятного инвестиционного климата, которая включает в себя ежегодное сокращение сроков административных процедур, формирование инвестиционных площадок, строительство инженерных сетей и развитие системы поддержки бизнеса.