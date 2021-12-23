https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html

Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%

Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40% - РИА Новости, 23.12.2021

Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:56

2021-12-23T11:56

2021-12-23T11:56

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."Несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 1300 единиц – 38%. Это большой рост. Самое главное, что для нас очень важно, налоговые и неналоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района выросли на 11% – со 170 миллионов рублей до 190 миллионов", – сказал Трубецкой.Как добавили в районной администрации, муниципалитет два года подряд признавался лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. В качестве поддержки предприниматели района могут получить грант до 5 миллионов рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 миллионов. Также в районе снижен налог на имущество и землю и внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна".Помимо этого, районные власти утвердили муниципальную дорожную карту по развитию благоприятного инвестиционного климата, которая включает в себя ежегодное сокращение сроков административных процедур, формирование инвестиционных площадок, строительство инженерных сетей и развитие системы поддержки бизнеса.

https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html

https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ