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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211223/msp-1765066355.html
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40% - РИА Новости, 23.12.2021
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:56
2021-12-23T11:56
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."Несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 1300 единиц – 38%. Это большой рост. Самое главное, что для нас очень важно, налоговые и неналоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района выросли на 11% – со 170 миллионов рублей до 190 миллионов", – сказал Трубецкой.Как добавили в районной администрации, муниципалитет два года подряд признавался лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. В качестве поддержки предприниматели района могут получить грант до 5 миллионов рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 миллионов. Также в районе снижен налог на имущество и землю и внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна".Помимо этого, районные власти утвердили муниципальную дорожную карту по развитию благоприятного инвестиционного климата, которая включает в себя ежегодное сокращение сроков административных процедур, формирование инвестиционных площадок, строительство инженерных сетей и развитие системы поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html
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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
11:56 23.12.2021
 
Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло почти на 40%

Число субъектов МСП в Сургутском районе Югры выросло на 38 процентов в 2021 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году выросло на 38%, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"Несмотря на все сложности, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 1300 единиц – 38%. Это большой рост. Самое главное, что для нас очень важно, налоговые и неналоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет района выросли на 11% – со 170 миллионов рублей до 190 миллионов", – сказал Трубецкой.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 10:44Ханты-Мансийский Автономный Округ
Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом
Как добавили в районной администрации, муниципалитет два года подряд признавался лучшей территорией Югры с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. В качестве поддержки предприниматели района могут получить грант до 5 миллионов рублей, с 2022 году их размер вырастет до 15 миллионов. Также в районе снижен налог на имущество и землю и внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна".
Помимо этого, районные власти утвердили муниципальную дорожную карту по развитию благоприятного инвестиционного климата, которая включает в себя ежегодное сокращение сроков административных процедур, формирование инвестиционных площадок, строительство инженерных сетей и развитие системы поддержки бизнеса.
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 19:59Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре введут инвестиционный стандарт
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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